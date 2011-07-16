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Politika

ERDOĞAN BOİSSOV İLE BİR ARAYA GELDİ İSTANBUL (A.A)

16 Temmuz 2011 19:21

-ERDOĞAN BOİSSOV İLE BİR ARAYA GELDİ İSTANBUL (A.A) - 16.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Boissov ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Erdoğan, Boissov'u, Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nin bahçesinde karşıladı, iki mevkidaş birbirlerini öptükten sonra el sıkıştılar. Ofiste bir süre kaldıktan sonra Başbakan Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Boissov beraberindeki heyetle çalışma yemeğine geçti. Çalışma yemeğinde, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de hazır bulundu. Erdoğan ile Boissov'un, Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

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