Erdoğan Böhmermann'ın peşini bırakmıyor



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakkında hakaret içeren ve Alman mahkemesi tarafından belli bölümleri hakkında ihtiyati tedbir kararı alınan şiirin tamamının yasaklanmasını istiyor.

Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre Cumhurbaşkanı'nın avukatı Michael Hubertus von Sprenger bu yöndeki taleplerini Hamburg Mahkemesi'ne geçtiğimiz çarşamba günü iletti.

Mayıs ayında Hamburg Eyalet Mahkemesi, Alman komedyen Jan Böhmermann'ın Alman ZDF kanalında okuduğu şiirin “hakaret ve onur kırıcı dizelerini“ tekrarlayamayacağına hükmetmişti. Cumhurbaşkanı ise şiirin tamamının yasaklanmasını istiyor. Der Spiegel dergisine konuşan avukat Michael Hubertus von Sprenger, Böhmermann'ın kendisine ait olmayan bir şiiri sanat olarak adlandıramayacağını gerekçe gösterdi.

Komedyen Böhmermann daha önce “Zeit“ gazetesinin şiiri kendisinin yazıp yazmadığına ilişkin sorusuna, “hayır” yanıtını vermiş, kaynak olarak da interneti göstermişti.

Böhmermann, Erdoğan ile ilgili şiiri ZDF kanalında yayınlanan “Neo Magazin Royal“ adlı programda okumuştu. Hamburg Eyalet Mahkemesi ise şiirin bir mizah eseri olduğuna hükmetmiş ancak şiirin bazı bölümlerine ihtiyati tedbir kararı getirmişti. Böhmermann’ın avukatı Christian Schertz ise mahkemenin aldığı kararı eleştirmişti.

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “yabancı devlet temsilcilerine hakaret“ suçlamasıyla başvurduğu Mainz Savclığı'nda Böhmermann hakkında başlatılan soruşturma da sürüyor.