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Dünya
Deutsche Welle

Erdoğan Böhmermann şiiri nedeniyle temyize gidiyor

Alman komedyen Jan Böhmermann’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yazdığı şiirin 18 mısrasını okuması yasaklanmıştı. Ancak bunu yeterli bulmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan temyize gidiyor.

12 Temmuz 2017 19:35

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisi hakkında Alman komedyen Jan Böhmermann tarafından kaleme alınan şiirin geri kalan altı mısrasının da yasaklanmasını istiyor. Spiegel Online haber portalının özel haberine göre, Erdoğan'ın Kölnlü avukatı Mustafa Kaplan bu amaçla temyize gidiyor. Hamburg Eyalet Mahkemesi 10 Şubat tarihli kararında Böhmermann'ın 24 mısralık şiirinin 18 mısrasının bir daha okunmasını yasaklamıştı. Hamburg Eyalet Mahkemesi'nin Erdoğan şiiriyle ilgili verdiği yasak kararını temyize götüren Böhmermann ise, ‘bir sanat eserinin izinli ve yasak diye parçalara bölünemeyeceği' gerekçesiyle şiirin tümünün okunabilmesini istiyor.

Spiegel'in haberine göre, avukat Kaplan'ın 18 sayfalık dilekçe metninde Böhmermann, sadece Erdoğan'a karşı değil, Türk halkına karşı da ırkçılıkla suçlanıyor. Dilekçede, televizyonda şiir okunurken ekranda Türk bayrağının ve Türkçe altyazıların yer almasının başka türlü anlaşılmasının mümkün olmadığı vurgulanıyor.

Şiir ile Erdoğan'ın eleştirilmediğini, bilakis ‘şahıs olarak değersiz kılındığını' belirten Kaplan, ‘kişilik hakları konusunda daha ağır bir ihlalin' neredeyse imkansız olduğunu kaydetti. Şiirin hiciv olmadığını ve sanatın özgürlüğü kapsamında görülemeyeceğini iddia eden avukat, bu sanat biçiminin Erdoğan'a hakaret etmek için araç olarak kullanıldığını vurguluyor.

Böhmermann söz konusu şiiri 31 Mart 2016 tarihinde Alman kamu televizyonu ZDF'deki Neo Magazin Royale programında okumuş, Erdoğan'ın o dönemki avukatı Michael-Hubertus von Sprenger şiirin ‘içerikten yoksun' ve ‘insan onurunu aşağılayıcı' bir karalama olduğunu ileri sürmüştü. Komedyen ise, şiiriyle Almanya'da izin verilen hicivle yasaklı hakaret arasındaki farkı göstermek istediğini söylemişti.

© Deutsche Welle Türkçe

epd/AFP, AÜ/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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