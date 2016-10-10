Erdoğan, Böhmermann kararına itiraz etti

ZDF televizyonundaki programında okuduğu hakaret içerikli şiiri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Alman komedyen Jan Böhmermann, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın itirazıyla karşılaştı. Erdoğan'ın avukatı Mainz Savcılığı'nın Böhmermann'la ilgili soruşturmanın durdurulmasına itiraz etti. Mainz Savcılığı'ndan yapılan açıklamada Erdoğan'ın itirazının Koblenz kentindeki Başsavcılık tarafından inceleneceği belirtidi.

Mainz Savcılığı geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şikayetiyle "yabancı devlet adamına hakaret" suçlamasıyla Alman komedyen Jan Böhmermann hakkında açılan soruşturmada takipsizlik kararı verildiği duyurmuştu. Savcılığın açıklamasında, söz konusu eylemle ilgili cezai bir soruşturma için yeterli dayanak bulunmadığı belirtilmişti.

Alman hükümeti soruşturmaya izin vermişti

Alman komedyen Jan Böhmermann, Erdoğan’a yönelik hakaret içeren şiiri geçen mart ayı sonunda Alman televizyon kanalı ZDF’de yayınlanan “Neo Magazin Royale” adlı programında okumuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu şiirle ilgili rahatsızlığını Berlin'e iletmesi üzerine Alman hükümeti, savcılığa soruşturma başlatılması yetkisi vermişti. Alman Ceza Yasası'nın 103'üncü maddesi uyarınca yabancı devlet adamına hakaret suçlaması ile ilgili soruşturma açılabilmesi için hükümetin onay vermesi gerekiyor.

Böhmermann hakkında soruşturma açılan 103’üncü madde şikayet edilen kişi hakkında 3 yıla kadar hapis ya da para cezası verilmesini öngörüyor.

Öte yandan Erdoğan, Böhmermann'la ilgili başka dava daha açmıştı. Erdoğan'ın avukatının başvurusu üzerine Hamburg'da şiirin tamamen yasaklanması için bir soruşturma daha yürütüldü. Şiirin yasaklanması talebi ile Hamburg Eyalet Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine 2 Kasım'da başlanacak.

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