Erdoğan, Boğaziçi eylemlerine katılan öğrenciler için "zibidi" demiş: Polis neden müdahale etmemiş, rektör inisiyatif alamamış mı?

Boğaziçi Üniversitesi'nde son olarak Rektör Naci İnci'nin aracının içindeyken protesto edilmesi ve iki öğrencinin tutuklanması ile devam eden protestolar AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda protestolarla ilgili yapılması gerekenlerin değerlendirildiği toplantıda ilgililerin tutumunu eleştirdiği öğrenildi.

Milliyet Gazetesi'nden Ayşegül Kahvecioğlu'nun, haberine göre; Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'nde eylemlere katılan öğrenciler için 'zibidi' ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın “Bu kabul edilemez bir durum. Bunlar öğrenci falan değil. Bunların terör örgütleriyle bağı araştırılıyor mu? Polis neden müdahale etmemiş? Rektör inisiyatif alamamış mı?” dediği belirtildi.

Toplantıda bir MKYK üyesi öğrencilerden söz ederken, “Bu çocuklar bizim için çok değerli. Bunlar Türkiye’nin en zeki çocukları. Akademik personelin tavır ve davranışlarından da etkileniyor olabilirler. Bu yüzden sadece öğrenciler değil, akademisyenler de bir performans sistemine tabi olmalı” dedi.

Toplantıda üniversite kampüslerinde güvenlik ve asayiş noktasında atılabilecek yeni adımların neler olabileceğinin de çalışılması gerektiği de görüşülürken "rektörlerin kampüslerde yaşanan olaylara müdahale yetkisinin artırılması" da gündeme geldi.

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