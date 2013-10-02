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Politika

Erdoğan: BM Güvenlik Konseyi felç

Suriye'de yaşananlara da değinen Başbakan, BM Güvenlik Konseyi’nin Suriye politikasını eleştirdi

02 Ekim 2013 17:29

Başbakan Tayyip Erdoğan, kendini yenileyemeyen bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin dünya barışına katkısı olamayacağını söyledi. Erdoğan, "BM Güvenlik Konseyi felç haldedir" dedi.
 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, OECD Eğitim Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda bir konuşma yaptı.
 
Başbakan Erdoğan, konuşmasında demokratikleşme paketini değerlendirerek "Anadilde eğitimin önünü açarak AB ülkelerine örnek olacağız" dedi.
 
Suriye'de yaşananlara da değinen Başbakan, BM Güvenlik Konseyi’nin Suriye politikasını eleştirdi.
 
Erdoğan, "İnsalık dışı yollara tevessül edenler karşımızdadır. Bu yüzden Esad rejimine karşı çıkıyoruz. İnsanlığı adaletle tanıştırmak için en büyük görev eğitimcilerindir.
 
Sürekli tıkanan ve kendini yenileyemeyen bir BM Güvenlik Konseyi’nin dünya barışına katkısı olamaz. BM Güvenlik Konseyi felç haldedir" diye konuştu.
 
Başbakan Erdoğan, daha önce de BM'yi eleştirerek, "BM'nin sistemi bozuk" demişti. Erdoğan, "Şu anda ben merak ediyorum Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ne yapıyor? Ne zaman Birleşmiş Milletler Konseyi'nin daimi üyeleri bu konuda bir birliktelik sağlamak suretiyle adımını atabilecek. Atamaz. Niye, çünkü sistem bozuk. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, sistem olarak kuruluşu bozuk. Belki kuruluşunda böyle bir gereklilik olduğu için bu şekilde kurulmuş olabilir. Ama şu anda bu sistemin reforme edilmesi gerekmektedir. Bir ülkenin, iki ülkenin dudakları arasına insanlık mahkum edilemez. İşte bakın BM Güvenlik Konseyi'nin 2 yıldır Suriye halkının acısını hafifletecek tek bir kararı olmamıştır" demişti. 
 
Erdoğan, "Gerçekten dünya 5'ten büyük diyorsak. O zaman BM Güvenlik Konseyi'nden memnun olmayan ülkeler kendi Birleşmiş Milletleri'ni kurarlar" diyerek alternatif BM kurma çağırısı yapmıştı.

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