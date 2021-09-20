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Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres’le görüştü

20 Eylül 2021 21:30

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin New York kentinde Türkevi’nin açılışına katılan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ikili görüşme gerçekleştirdi. 

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