Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres’le görüştü

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip <strong>Erdoğan,</strong> ABD’nin New York kentinde Türkevi’nin açılışına katılan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri <strong>Antonio Guterres</strong> ile ikili görüşme gerçekleştirdi. </p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/cumhurbaskani-erdogan-new-york-ta-turkevi-nin-acilis-toreninde-konusuyor,980166" target="_blank" rel="noopener">Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türkevi'nin açılış törenine katıldı</a></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/disisleri-bakani-cavusoglu-turkiye-yeni-bir-dunya-mumkun-diyen-herkesin-sesi-olmaya-devam-edecek,980180" target="_blank" rel="noopener">Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye, 'yeni bir dünya mümkün' diyen herkesin sesi olmaya devam edecek</a></strong></p>\n<p> </p>\n</body>\n</html>