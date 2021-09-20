Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türkevi'nin açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta “Yeni Türkevi Binası Açılış Töreni”ne katıldı. Erdoğan, "Dünya 5'ten büyüktür diyerek çok kutuplu, çok merkezli, daha adil bir küresel düzeni savunuyoruz" derken, Türkevi binasının kapılarının herkese açık olduğunu söyledi.

ABD'nin New York kendinde temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nin yeni binasının açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "Burası BM nezdindeki daimi temsilciliğimize ve New York başkonsolosluğumuza ev sahipliği yapacak. BM binasının tam karşısında, bu denli önemli bir eseri hayata geçirmemiz ayrı bir anlam taşıyor" derken, Türkevi'nin kapılarının herkese açık olduğunu vurguladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Burası BM nezdindeki daimi temsilciliğimize ve New York başkonsolosluğumuza ev sahipliği yapacak. BM binasının tam karşısında, bu denli önemli bir eseri hayata geçirmemiz ayrı bir anlam taşıyor. Türkiye, BM'nin kurucu üyelerinden biri olarak uluslararası barışın ve güvenliğin tesisi için gösterilen çabalara aktik katkı sağlıyor. Küresel sorunların çok taraflılık temelinde çözülmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz. Dünya 5'ten büyüktür diyerek çok kutuplu, çok merkezli, daha adil bir küresel düzeni savunuyoruz.

"Türkevi binamız BM'ye, çok taraflılığa, adalete ve barışa olan inancımızın bir sembolüdür. Büyüyen, gelişen ve güçlenen Türkiye'nin diplomatik ağırlığının ve vizyonunun yeni bir nişanesini burada yükselttik. Türkevi binamız, uluslararası toplumdaki yerimizin de bir yansıması olacaktır. Temeline bırakmış olduğum mektubumda da vurguladığım üzere, binamız Türkiye'nin başarı hikayesinin sembollerinden olarak uzunca bir süre hizmet verecektir.

"Türkevi, ABD'de yaşayan vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza, akraba ve dost topluluklara da yeni bir çatı olacaktır. Genişleyen imkanlarımız sayesinde başkonsololuk hizmetlerimiz daha verimli şekilde yürütülecektir. Siyasi, ekonomik, kültürel etkinliklere hizmet verecek binamızın gerçek bir cazibe merkezi olarak faaliyet göstereceğine inanıyorum.

"Atalarımız, "Bir mekana şeref katan oradaki insanlardır" diyor. Türkevi'nin de içinde çalışacak, yaşayacak, ziyarete gelecek insanların samimiyetle sahiplenmesiyle, hakkını vermesiyle arzu ettiğimiz konuma geleceğini düşünüyorum. Türkevi binamızın kapılarının herkese açık olduğunun altını tekrar çiziyorum.

"New York'un örnek binalarından biri olacak yeni Türkevi'nin devletimize, milletimize, Türk-Amerikan toplumumuza, New York'a hayırlı olmasını diliyorum."