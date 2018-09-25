Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak için bulunduğu New York'ta, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. BM'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Guterres'in BM Genel Merkezi'ndeki görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ''Genel Sekreter, Türkiye'nin 3,5 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapması ve BM ve Türkiye arasındaki mükemmel işbirliğine övgüde bulundu. Genel Sekreter ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'deki durumu görüştüler. Genel Sekreter, İdlib'de silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturmak için 17 Eylül'de imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.'' ifadeleri kullanıldı.

Erdoğan, Klaus Schwab ile görüştü



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Dünya Ekonomi Forumu Kurucusu ve Yönetici Başkanı Klaus Schwab ile görüştü.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Ekonomi Forumu Kurucusu ve Yönetici Başkanı Klaus Schwab'ı kabul etti.



BM 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezinde Schwab ile bir araya geldi.



Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

BM'ye hitap edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitaben bir konuşma yapacak. Erdoğan, Genel Kurul toplantılarının açılışı sırasında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Perşembe günü Türk-Amerikan İş Konseyi TAİK tarafından düzenlenen Yatırım Konferansı'na katıldıktan sonra Almanya'ya gitmek üzere New York'tan ayrılacak.