-ERDOĞAN: BİZLER GELİP GEÇİCİYİZ DENİZLİ (A.A) - 30.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli Orhan Abalıoğlu Endüstri Meslek Lisesi'nin açılışını yaptı. Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, okulun yapımını sağlayan Orhan Abalıoğlu'nun, gerek ülkenin iş dünyasına, gerekse eğitim dünyasına önemli katkıları olduğunu kaydetti. Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Her şeyden önce hayat gelip geçici. Bizler gelip geçiciyiz. Kalıcı olan bu gördüğünüz muhteşem eserler ve buralarda yetişecek olan nesiller. Her zaman söylüyorum. Yarın veya her an öleceğiz. Öldüğümüz zaman bizi iki metrelik bir mezara gömecekler. Ondan sonra da kimse için hocafefendi, 'Cumhurbaşkanı niyetine' demeyecek, 'Başbakan niyetine' demeyecek, 'Bakan, belediye başkanı, trilyoner niyetine' demeyecek. 'Er kişi niyetine' diyecek, 'Hatun kişi niyetine' diyecek ve bizi o toprak mekana bırakacaklar. Ondan sonra da çekip gidecekler ve biz orada artık yalnız başımıza kalacağız. Neyle, işte bu yaptıklarımızla. Bu dünyada hoş bir seda bırakmışsak ne ala. İnşallah Orhan Bey ve tüm ailesinin de bu noktada, arkasından bu tür hayırlar gelecektir.'' Başbakan Erdoğan, meslek lisesinin ülke için önemli bir doku taşı olmasını temenni ederek, ''Ya Allah Bismillah'' diyerek okulun açılış kurdelesini Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ve protokol üyelerinin katılımıyla kesti. Başbakan Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra okulu gezdi.