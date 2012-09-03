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Erdoğan: Bizler bu canilerin nefrete sevk etme tuzağına düşmeyeceğiz

Erdoğan, "Canilerin hedeflerine ulaşmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

03 Eylül 2012 21:28

Başbakan Recep Tayyip  Erdoğan, Beytüşşebap’ta 10 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada "Hainlerin nefrete sevk etme tuzağına düşmeyeceklerini" ifade etti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 10 askerin şehit olduğu, 7 askerin de yaralandığı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
 
Mesajında, ''Vatanları uğruna şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum'' ifadelerine yer veren Erdoğan, şunları kaydetti:
 
''Şunu herkesin bilmesini isterim ki Türkiye Cumhuriyeti, milletiyle ve devletiyle terörle mücadeleye kararlılıkla devam edecektir. Uluslararası karanlık çevrelerin kuklası haline gelen terör örgütü hangi kalleşçe tahrike, hangi namert senaryoya sarılırsa sarılsın millet olarak bizler, bu canilerin hedeflerine ulaşmalarına asla müsaade etmeyeceğiz.''
 
Erdoğan, ''Bu alçakça saldırılar karşısında milletçe sağduyu ve metanetimizi de sabırla muhafaza edeceğiz. Hainlerin, millet olarak bizleri öfke ve nefrete sevk etme tuzaklarına asla düşmeyeceğiz'' ifadesini kullandı.
 
 

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