Erdoğan "Bizimle beraber grev denilen olaylar ortadan kalktı" dedi; işte AKP döneminde yasaklanan grevler

T24 Haber Merkezi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin il başkanları toplantısında “Bizimle beraber grev denilen olaylar ortadan kalktı. Şimdi grevler yok. Grev olmuyorsa işçinin hakkını veriyorsun, hukukunu gözetiyorsun demektir” açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın bu açıklamaları daha önce grevlerin yasaklanması konusunda söylediklerini de gündeme getirdi. 12 Temmuz 2017'de yabancı sermayeli yatırımcılara hitap eden Erdoğan, olağanüstü hal uygulamasının iş dünyasının rahat çalışabilmesi için yapıldığını ifade ederek, "Biz göreve geldiğimizde Türkiye'de OHAL vardı ama bütün fabrikalar grev tehdidi altındaydı. Hatırlayın o günleri. Ama şimdi grev tehdidi olan yere biz OHAL'den istifade ederek anında müdahale ediyoruz" diye konuşmuştu.

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OHAL’in devam ettiği 24 Nisan 2018’de partisinin grup toplantısındaki konuşmasında sanayicilere seslenen Erdoğan “Bir tane fabrikada grev söz konusu mu? Böyle bir şeyde anında müdahalemizi yapıyoruz. Ve OHAL anında bir çözüm kaynağı oluyor. Huzurun olduğu bir ortam var, böyle bir ortamda bunlar OHAL’in olmamasını tavsiye ediyorlar. Tezgah bozulacak o yüzden, size biz bu tezgahı bozdurmayız” açıklamasında bulunmuştu.

15 grev yasaklandı, 7’si OHAL döneminde

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana 15 grev engellendi, bu grevlerin 7 tanesi OHAL’in devam ettiği iki yıllık süreçte yasaklandı. OHAL döneminde çıkarılan 678 sayılı KHK ile grev yasağı kapsamını genişletildi. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 63. maddesinde “Karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev veya lokavt genel sağlığı veya milli güvenliği bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu bu uyuşmazlıkta grev ve lokavtı altmış gün süre ile erteleyebilir” olarak yer alan grev erteleme koşullarına “büyükşehir belediyelerinin şehir içi toplu taşıma hizmetlerini, bankacılık hizmetlerinde ekonomik veya finansal istikrarı bozucu nitelikte olması” durumu eklendi.

Yasaklanan grevler

Çalıuşma ilişkileri uzmanı öğretim üyesi Doç. Dr. Aziz Çelik’in 23 Mayıs 2018’de yayımladığı, 2002 yılından bu yana yasaklanan grevleri içeren tablo şöyle: