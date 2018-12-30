Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Grevi olmayan bir toplumda yaşamaktansa, çöp yığınlarıyla demokrasi içinde, sendikası, toplu sözleşmesi olan, grevi olan bir düzende yaşamayı yeğlerim" diyen eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen'e "Hale bak ya! O zaman grevler varmış da çöp yığınları ondan varmış. Sen herhalde İstanbul'da yaşamıyorsun. Yoksa uzayda mısın? Sen nasıl hesap adamısın, nasıl profesörsün?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Erdoğan, "Bizimle beraber grev denilen olaylar ortadan kalktı. Şimdi grevler yok. Grev olmuyorsa demek ki işçinin hakkını veriyorsun, hukukunu gözetiyorsun, öyleyse de toplumun genelinde grevler minimize oluyor, grevsiz bir toplum meydana getirdik" açıklamasında bulundu.

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Erdoğan ayrıca "Kuru, faizi, enflasyonu kurşun gibi üzerimize yağdırdılar. Ülkemizde 16 yıldır temin ettiğimiz güçlü altyapı ve hızlı bir şekilde aldığımız tedbirler sayesinde bunu da kontrol altına aldık" diye konuştu.

Partisinin il başkanlığı toplantısında konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Dün gerçekleştirilen büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarına başarılar dileyen Erdoğan, "Hala görevde olup da 31 Mart'ta görevi bayrağını devredecek arkadaşlarımıza İstanbul'a ve partimize yaptıkları katkılar için şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Görevlerine devam etmek üzere aday gösterdiğimiz veya ilk defa bu seçimde ilçelerinde aday olarak yarışa girecek arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.

"Bu kadronun menşeine indiğimizde, çok daha eskilere özellikle 1994 yılındaki İBB Başkanlığı dönemimize kadar gidebiliriz. Bu süre içerisinde çeşitli kademelerde bayrak değişimleri yaşandı. Kimi görev değişikliği, kimi emeklilik kimi vefat kimi yol ayrımı sebebiyle vedalaştığımız yol arkadaşlarımız oldu. Öncelikle ebediyete irtihal eden tüm arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. AK Parti'yi AK Parti yapan değerlerimiz, inancımız, azmimiz, heyecanımız, fedakarlığımız, hizmetlerimiz hep dimdik ayakta kaldı. Türkiye'nin belediyelerde bakacak olursak neredeyse son çeyrek asırlık merkezi hükümette son 16 yıllık dönemine günahıyla sevabıyla hep birlikte imza attık."

"Faizi, enflasyonu, kurşun gibi üzerimize yağdırdılar"

"Elbette bu günlere kolay gelmedik. Yeri geldi vesayetin kıskacında boğulmaya çalıştık. Yeri geldi sokaklarda kaos çıkartılarak, yeri geldi çukurlarla ülkemizin birliği tehdit edilerek, yeri geldi emniyet-yargı kumpasıyla, yeri geldi doğrudan darbe girişimiyle yıkılmak istendik. Milletimizle el ele gönül gönüle vererek hepsinin de üstesinden geldik. Yetmedi envai çeşit terör örgütünü sınırlarımız ötesinde üzerimize saldılar. 'Bir gece ansızın gelebiliriz' dedik. Sözümüzde durduk, teröristleri inlerinde bastık ve imha ettik, imha ediyoruz. En son ekonomi silahını çektiler. Kuru, faizi, enflasyonu kurşun gibi üzerimize yağdırdılar. Ülkemizde 16 yıldır temin ettiğimiz güçlü altyapı ve hızlı bir şekilde aldığımız tedbirler sayesinde bunu da kontrol altına aldık. Bütün bu başarıları sizlerle kuruluşundan beri birlikte yol yürüdüğümüz, değerli dava ve kader arkadaşlarımla beraber başardık. Rabbim hepinizden razı olsun."

Nurettin Sözen'e tepki

Sayın Sözen bir açıklama yapmış. Çok ilgilimi çekti. İstanbul'un benden önceki CHP'li belediye başkanı. Nurettin Sözen yapılan eleştirilere, Ümraniye Çöplüğü'nün patlaması ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yapıyor. Hakikaten üzüldüm. Diyor ki;

'Grevi olmayan bir toplumda yaşamaktansa, çöp yığınlarıyla demokrasi içinde, sendikası, toplu sözleşmesi olan, grevi olan bir düzende yaşamayı yeğlerim diyorum.'

Hale bak ya! O zaman grevler varmış da çöp yığınları ondan varmış. Sen herhalde İstanbul'da yaşamıyorsun. Yoksa uzayda mısın? Ümraniye'de bir vahşi çöp depolama alanı vardı. Sen belediye başkanı olarak o alana nasıl müsaade ettin?

"Bizimle beraber grev denilen olaylar ortadan kalktı"

CHP çöp demektir, susuzluk demektir. Sayın Sözen, İstanbul'un susuzluğunu da grevlere mi bağlayacaksın. Yalova'dan tankerle su getiriyorsun. Tankerle getirdiğin su acaba Kuruçeşme'ye yeter mi? Sen nasıl hesap adamısın, nasıl profesörsün? İşte bunların aklı, mantığı bu.

Bizimle beraber grev denilen olaylar ortadan kalktı. Şimdi grevler yok. Grev olmuyorsa demek ki işçinin hakkını veriyorsun, hukukunu gözetiyorsun, öyleyse de toplumun genelinde grevler minimize oluyor, grevsiz bir toplum meydana getirdik.

Bak şimdi İzmir'de, İZBAN'da grev yar. Hadi buyrun niye çözmüyorsunuz? CHP mantığında grev var. Biz geldik, İstanbul'da çöp kaldı mı? Bizimle birlikte grev denilen olaylar ortadan kalktı. Yolsuzluk, yasaklar, yokluk bizim dönemimizde olmadı. Benden önceki CHP'li belediye başkanı Nurettin Sözen, Ümraniye çöplüğünün patlamasıyla ilgili değerlendirme yaptı, çok üzüldüm. CHP çiledir, ama biz bu çileyi çektirmedik, susuzluğu, hava kirliliğini yaşatmadık.''

Her seçim yaptıklarımızın imtihanıdır, şimdi yeni bir imtihan karşısındayız. Metal yorgunluğunun işaretini 7 Haziran seçimlerinde aldık.

"İstanbul öyle büyük bir şehir ki İstanbul'a da bu noktadan ancak böyle güçlü bir belediye başkan adayı yakışır. Binali Yıldırım kardeşimizi aday gösterdik."