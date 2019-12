-ERDOĞAN: BİZİM KİTABIMIZDA AYRIMCILIK YOK ÇİNE (A.A) - 10.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bizim kitabımızda ayrımcılık yok. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik'' dedi. Başbakan Erdoğan, DSİ tarafından yurt genelinde yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılışı için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, şunları söyledi: ''Siyaset hizmet sanatıdır. Siyaset, hiçbir ayrım yapmadan doğuyu batıdan, kuzeyi güneyden ayırmadan, her bir vatandaşa hizmet üretme, eser üretme sanatıdır. Bizde ayrım yok, bunu biz her zaman açık net ortaya koyduk. 8 yıldır 81 vilayetimizin tamamına her bir ilimize, ilçemize, köylümüze yaylalara kadar hizmet götürmenin amacında olduk. KÖYDES projeleri, BELDES projeleri bunun ifadesidir. İzmir'e 40 kilometrelik Gördes Barajı'ndan ana isale hattı yapmak görevi aslında İzmir Büyükşehir Belediyesinindir. Fakat biz baktık ki İzmir Büyükşehir Belediyesi bunun projesini bile bitiremiyor. DSİ'ye gerekli talimatı verdik 'süratle bunu bitireceksiniz' dedik ve DSİ 40 kilometre uzunluğunda bu isale hattına 2 metrelik borularla içme suyunu İzmir'e getirdi. 'İzmir'de CHP'li belediye var' demedik, 'orada benim vatandaşım var' dedik, bu hizmeti böyle yaptık. Bizim kitabımızda ayrımcılık yok. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Eğer biz o projeyi hızlandırıp devam ettirmeseydik, yılan hikayesine dönen Gördes Barajı ancak 2012 yılında tamamlanırdı. İsale hattı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacaktı. Proje hazırlama hizmetini bile zamanında geliştirilememesi nedeniyle bu adımı attık, bu işi bitirdik. Planlama yaparken, projeler üzerinde çalışırken, yatırımlarımızı belirlerken, bizden öncekilerin yaptığı gibi, 'getirin şu oyları, nerede, kim ne kadar oy almış' demedik. Bu ilden ne kadar oy çıkmış diye politika belirleyenlerden asla olmadık, olmayacağız. Biz hizmeti insan için üretiyoruz, siyaseti insan için yapıyoruz. Hiçbir seçim sorasında, hiçbir halk oylaması sonucunda biz Türkiye haritasını farklı renklere boyamadık. Oy çıkmayan bölgeleri kendi kaderine terk etmedik. Oraların da kalbini fethetmek için neyi gidermemiz lazım, bunu gidermenin gayreti içinde olduk.'' -''İYİ Kİ FARK EDEMİYORLAR...''- Eskilerin 'görmeye göz gerek, sezmeye öz gerek' sözünü anımsatan Erdoğan, ''Gittikleri illerde onları TOKİ'nin modern konutları karşılıyor, okulları tesisleri görüyorlar ama bütün o hizmetlerin bu dönemde inşa edildiğini görmüyorlar. Havaalanını kullanıyorlar, devasa ulaşım projelerini hep birlikte görüyorlar ama onların nasıl başladığını, kimler tarafından inşa edildiğini anlamak istemiyorlar. Bu ülkenin eski halini bilmedikleri için de yeninin kıymetini bilmiyorlar. İyi ki fark etmiyorlar. Zira Anadolu'daki, Trakya'daki şu devasa eserleri fark etseler, alır onları da Anayasa Mahkemesine, Danıştaya götürürlerdi. Eğer görebilseler şu barajları sulama kanallarını Danıştaya, Anayasa Mahkemesine götürürler. Biz Türkiye için aşkla hizmet üretirken, bunu iktidar hırsıyla yapmıyoruz. Milletimizin yüzü gülsün istiyoruz. Milletimiz hak ettiği hizmetlere kavuşsun istiyoruz. Muasır devletler düzeyinde yaşam standartlara kavuşsun istiyoruz. Bizde partizanlık, haritayı renklere ayırmak yok, bizde 'Oy verenler vermeyenler' diye ayırmak yok. Ülkenin her karışının çehresini değiştirmeye devam edeceğiz. Vatandaşa hizmet taşımaya devam edeceğiz'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan, ''Beraber yürüdük biz bu yıllarda, beraber ıslandık yağan yağmurda'' sözleriyle konuşmasını tamamladı. Daha sonra toplu açılış kapsamındaki 6 ille video konferans sistemiyle canlı bağlantı yapıldı. Canlı bağlantıyla Denizli'de Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, Hatay'da Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Manisa'da Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, diğer illerde milletvekili ve valilerden yatırımlarla ilgili bilgi alan Erdoğan, daha sonra bakanlar ve diğer yetkililerle Çine Adnan Menderes Barajı'nın açılış kurdelesini kesti. Barajı inceleyen Erdoğan, halkla selamlaşarak tören yerinden ayrıldı. -ERDOĞAN SURİYE'YE GİDECEK Başbakan Erdoğan, yarın Suriye'ye günübirlik ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan'ın Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad ile bir araya gelmesi öngörülen ziyaretinde gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanısıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alınacak.