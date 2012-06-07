Erdoğan: Bizim İsrailli turistlere ihtiyacımız yok

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail yönetiminin Türkiye’ye yönelik olası turizm boykotunun, ekonomiyi etkilemeyeceğini belirterek, "İsrailli turistlere ihtiyacımız yok" dedi.

Başbakan Erdoğan, İsrail’in Maariv gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye’yi turizm boykotu uygulamakla tehdit eden İsrail yönetimine, "İsrailli turistlere ihtiyacımız yok" sözleriyle yanıt verdi.

Türkiye’ye geçen yıl 31 milyon turistin geldiğini hatırlatan Erdoğan, "İsrailli turistlere ihtiyacımız yok. Geçen yıl ülkemize 31 milyon turist geldi. Turizm boykotu Türkiye ekonomisini etkilemez" dedi.

Erdoğan, "Türkiye-İsrail ilişkilerinin düzelmesi için atılması gereken adımların neler olduğu"na ilişkin bir soruyu da "Türkiye-İsrail ilişkilerinin düzelmesi için İsrail’in üç adım atması gerekir. Birinci adım, Mavi Marmara gemisi baskını için özür dilemesidir. İkinci adım, gemide öldürülenlerin ailelerine tazminat ödemesidir. Üçüncü adım ise Gazze’ye uyguladığı ablukayı kaldırmasıdır" şeklinde yanıtladı.

İsrail Terörle Mücadele Dairesi, 13 Mart’ta İsrail vatandaşlarını Türkiye’ye yolculuk yapmamaları konusunda uyarmıştı.