Erdoğan: Bizi farklı göstermeyin

'Erdoğan otokratik oldu'

The Economist dergisinin analizine yanıt veren Erdoğan, 'Halkın arasına karışmayanların analizleriyle Türkiye'yi mahkum etmeye çalışıyorlar' dedi.Başbakan Erdoğan, partisinin Kızılcahamam’da gerçekleştirilen İstişare ve Değerlendirme toplantısında iki saat konuştu. Erdoğan, konuşmasında Anayasa Mahkemesi’nin AKP hakkında verdiği karar, Kürt sorunu, muhalefetin eleştirileri, yurtdışından gelen eleştiriler, yerel seçimler başta olmak üzere Türkiye’nin gündemindeki hemen tüm konularda önemli açıklamalarda bulundu.Erdoğan, çarşamba gününe kadar büyükşehir belediyeleriyle ilgili yapılan temayül yoklamalarını alacaklarını ve cuma gününe kadar da büyükşehirlerde kimlerle yola devam edeceklerini belirleyeceklerini söyledi.Partisi ve kendisiyle ilgili olarak yapılan analizlere de yanıt veren Erdoğan, “Kimse, AK Parti’yi olduğundan farklı göstermeye çalışmasın. Bakıyorsunuz akla hayale gelmedik analizlerle, siyaseti bilmeyen, anlamayan, halkın arasına karışmayanların analizleriyle Türkiye’yi mahkum etmeye çalışıyorlar. Sonra ‘kızgın’ diyorlar. Hayır, ben gerçekleri anlatıyorum. İşinize gelmediği için yaftalamaya çalışıyorsunuz. Bu analizleri milletim yutmuyor ve yutmayacak"dedi.Erdoğan, Kürt sorunu konusunda söylemlerinin değiştiği eleştirilerine de 12 Ağustos 2005’de Diyarbakır’da yaptığı konuşmayla yanıt verdi. “Bugün de aynı noktada duruyoruz" diyerek söylemlerinin değişmediğini belirten Erdoğan, DTP’yi başka yerlerden emir almakla suçladı. Erdoğan kendisinin kimlik siyaseti sorunu olmadığını da söyledi.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın AKP hakkında dava açtığı 14 Mart tarihinden bu yana kaybedenin Türkiye olduğunu ileri süren Erdoğan, “Ama kaybettirenler Türkiye’ye bunun hesabını verecekler. Ben partimin, partililerimin laik karşıtı olduğunu kabul etmiyorum. Bunu söyleyenler bir iftiranın içindedir. Başörtülü olanı, örtüneni laiklik karşıtı gösterenler bugün de ortaya çıksınlar, gündeme ilişkin konuşsunlar da görelim" diye konuştu.