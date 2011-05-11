-ERDOĞAN: BİZE TEMİZ SİYASET LAZIM ÇORLU (A.A) - 11.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Özeli olanın bizler de karşısında oluruz ama gayrı meşru olana da biz sahip çıkmayız. Onlar da milletimiz tarafından cezasını bulsun deriz, bu sandıklarda. Çünkü bize temiz siyaset lazım, adı ne olursa olsun gönder gitsin. Onlar bu millete yakışmaz, bu parlamentonun çatısı altına yakışmaz'' dedi. Erdoğan, partisince Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Atatürk Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Geldikleri makamların kendilerine milletin emaneti olduğunu belirten Erdoğan, ''Siz, bizi bu makamlara, size hizmet etmek için getirdiniz. Bunun hakkını veriyorsak bizi burada tutacaksınız ama bunun hakkını vermiyorsak bizi göndereceksiniz. Bu milletin hakkı'' diye konuştu. Demokrasinin güzelliğinin de burada olduğunu, bu ülkenin ileri demokrasiye yürüdüğünü söyleyen Erdoğan, ''İşte 12 Haziran'dan sonra ilk iş, tam manasıyla ileri demokrasinin egemen olduğu ve halkımın 'benim Anayasam' dediği bir anayasa. Bu hazırlanıyor. Daha anlaşılabilir, daha küçük bir anayasa. Öyle detay falan değil ve bu milletin anayasası olacak, darbecilerin Anayasası değil'' dedi. Bazı siyasetçilerin yaptığı gibi koltuklara yapışıp kalmayacaklarını, bunu parti tüzüğüne de koyduklarını ifade eden Erdoğan, üç dönem üst üste milletvekili olanın, üç dönemin ardından aday olamayacağını söyledi. -''KASET SİYASETİ...''- ''Bu aralar bir şeyler çıkardılar; kaset siyaseti...'' diyen Erdoğan, CHP'nin AK Parti'yi ''kaset siyasetiyle suçlama gayreti içinde'' olduğunu söyledi. AK Parti'nin kimliğine, kişiliğine hiçbir zaman bu kaset siyasetinin sığmayacağını belirten Erdoğan, şöyle konuştu: ''Siz kendi içinize bakın, içinizdeki hesaplaşmalara bakın. CHP'si de, MHP'si de kendi içindeki hesaplaşmaların şu anda bedelini ödüyor. Eğer böyle bir şeyin gayreti içinde olsak biz istihbaratımızı da, bununla ilgili birimleri de devreye sokmazdık. Devreye girdiler, bu yayınlar durduruldu. Yargı da bu işi takip ettiği halde buradan AK Parti'den veya bizim şahsımızla ilgili alıp veremediğiniz nedir? Partilerin veya yönetimlerin bu tür yanlış işlemleri yapanlara karşı takınacağı tek tavır var; ihraç edersin, gönderirsin. Bu yanlışları yapanlar varsa gönder gitsin. 'Bunlar bize yakışmaz' de, gönder ama sayın Kılıçdaroğlu gönderebildin mi? Sayın Baykal ile ilgili kaset çıktığı zaman ziyaret etti, kapıdan çıkınca beraber fotoğraf verdin. 'Ben aday değilim' dedin. Ertesi gün ne oldu? Adaylığını ilan etti. Eski genel başkanınla o kasette adı geçen bayan niye aday olamadı? Ama zat, aday oldu. O erkek olduğu için ödüllendirildi. Peki bayan, o ne oldu? Kadınları savunan derneklere sesleniyorum, niye sesiniz çıkmıyor? Bize güzel ahlak lazım. Güzel ahlak noktasında bu işi başaramayanların milletin değerlerine sahip olması mümkün mü? Birisi kaset mağduru oldu gitti, öbürü de kaset mamulü genel başkan olarak geldi. Olay bu. Öbür tarafa bakıyorsun, MHP. O da çıkmış diyor ki, 'gök kubbeyi başına yıkacağım' diyor. Sayın Bahçeli, gök kubbeyi başa yıkmayı bırak, sen 12 Haziran sandığına bak, o sandığa bak. O sandıkta halkın neyi, kimin başına yıkacak göreceksin, kimi nasıl gömecek göreceksin.''