"Erdoğan, bize gelme; sana çay yok" kampanyası

"Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla tutuklanan Cumhuriyet gazetesinin kantin işletmecisi Şenol Buran'ın serbest bırakılması için change.org'da imza kampanyası başlatıldı.

Buran, "cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla İstanbul 11. Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmış, Yargıç Selami Yılmaz, tutuklama kararına dayanak olarak polis beyanını yeterli görürken, soruşturmanın devam ettiğini ve Buran'ın tanıklar üzerinde baskı oluşturma ihtimalinin bulunduğunu öne sürmüştü.

Gazetenin yazar ve yöneticilerine yönelik olarak geçtiğimiz aylarda yapılan operasyon kapsamında Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Musa Kart, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Turhan Günay, Bülent Utku, Önder Çelik, Hakan Kara ve Akın Atalay tutuklanmıştı.

Change.org'da "Erdoğan, bize gelme. Sana çay yok!" başlığıyla başlatılan imza kampanyasında yer alan ifadeler şöyle:

Cumhuriyet gazetesi kantinini işleten Şenol Buran, Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı. Suçu, "Erdoğan buraya gelirse ona bir çay ikram edersin artık" diyen polise "Hayır, vermem" demesi !..

Böyle suç olur mu?

Gerçekten hakaret içeren sözler sarf etse bile TCK’nın 299. Maddesi (Cumhurbaşkanına Hakaret) “Katalog Suçlar” arasında yer almadığı gibi, eylemin niteliği gereği "delil karartma, tanıklar üzerinde baskı kurma" gibi riskler de söz konusu değildir. Cezanın miktarı ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırılık da dikkate alındığında tutuklama tedbirinin uygulanmsı söz konusu olamaz.

Şenol Buran derhal serbest bırakılsın, polis, savcı ve hakim hakkında soruşturma başlatılsın.

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