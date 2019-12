Erdoğan: Bize dava açanlar CHP'yi görüyor mu?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mart'ta yapılacak yerel seçim startını Kocaeli'nde verdi. CHP'nin Kur'an kursu ve çarşaf açılımları için Erdoğan, 'AKP'ye kapatma davası açanlar bunları da seyrediyordur' dedi.



Başbakan Erdoğan, CHP'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sefa Sirmen'in, "Her mahallede Kur'an kursu açılmasına" ilişkin düşünceleriyle ilgili olarak, ‘Her mahalleye Kur'an kursu’ diyorlar ya. Ama bunlar güzel gelişmeler. Konuşmaları bile güzel. Rozet takmaları bile güzel. Herhalde AK Parti'ye kapatma davasını açanlar bunları da seyrediyordur, izliyordur, değil mi?" dedi.



'Bunların kitabında iftira var'



Konuşmasında daha çok CHP'ye ve medyaya çatan Erdoğan, CHP'nin kitabında belediyeciliğin ve hizmetin bulunmadığını ileri sürerek, ``Bunların kitabında iftira var. Bu zihniyet kirlidir, bu zihniyet bereketsizdir'' dedi. Türkiye'yi içine kapanan bir ülke olmaktan çıkarıp dünya liginde üst sıralara tırmandırdıklarını kaydeden Erdoğan, ``Dertleri iftira. Bunlar müfteri. Bir de bunların yandaş medyası var. Bu yandaş medyayla koşturuyorlar'' diye konuştu.



‘ Yalancının mumu yatsıya kadar yanar’



29 Mart'ın önemli bir gün olacağını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:



"Onların benim halkım 29 Martta sandıkta hesabını görecek. 29 Martta sandıkta. Biliyorsunuz yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış. Şimdi yatsı, 29 Mart. Şimdi mum yanıyor, ama o gün sönecek hiç merak etmeyin. Tabii hepsine ben soruyorum, ne oldu, hangi dağda kurt öldü? Nasıl oldu da aklınıza geldi? Bu aydınlanmanın, bu uyanışın, bu milleti, milletin taleplerini birden bire hatırlamanın sırrı ne? Ne oldu? Ama bütün bunlara rağmen güzel oldu, güzel. Bunlarda fayda var."



‘Ağır cezada yargılanıyor’



AK Parti'nin yaptıkları ve yapacakları ile konuştuğunu belirten Erdoğan, "Yalan, dolan ve talanla" işlerinin olmadığını kaydetti.



Vatandaşlardan, CHP'li bir belediyenin 500 milyon TL ile yaptıklarına, bir de AKP belediyeciliği döneminde 96 milyon TL ile yapılanlara bakmalarını isteyen Erdoğan, şunları söyledi:



"CHP'li belediye 10 yılda 550 kilometre doğalgaz hattı döşemiş. 70 bin abone için 500 milyon TL yani 500 trilyon harcamış. Bunu yapanlar zimmet ve devleti zarara uğratmaktan ağır cezada yargılanıyorlar. Biz ise Kocaeli'ne geçtiğimiz 5 yılda sadece 96 milyon TL harcayarak, 100 trilyon diyelim, 100 trilyon harcayarak 2 bin 180 kilometre doğalgaz hattı döşedik. Ne kadar abone yaptık? 150 bin yeni abone yaptık. Üstelik 25 köyümüze hatta Kandıra ilçesine varıncaya kadar Kocaeli'nin her yanını doğalgaza kavuşturduk. Bunu oranlamaya kalkarsak, 1'e 20. Bizim özelliğimiz bu, farkımız bu. Dürüstlük burada, doğru siyaset, doğru belediyecilik, bereketli belediyecilik burada.



Bir başka rant siyaseti... Çok enteresan ben, İstanbul'da Belediye Başkanıyım, beyefendi de burada belediye başkanı, Yuvacık Barajı, güya ben kendisine söz vermişim... Çıkıyor televizyonlarda diyor ki 'benden İstanbul Belediye Başkanı Erdoğan su alacaktı, bana söz verdi.' Bir kaç kez söyledim, söz verdiysem, çık şunu ispat et. Yazılı bir sözleşme var mı aramızda? Yok. Bir mukavele yaptık mı? Yok.



Belediyeler arasında, şehirler arasında lafla böyle bir anlaşma olur mu? Ne biçim belediye başkanısın, nasıl belediye başkanısın da bunu böyle söyleyebiliyorsun. En ufak bir yazılı belge yok, bunu söylüyor. Kaldı ki o ara biz Gebze'ye su veriyoruz, İstanbul'dan, Darıca'ya su veriyoruz. O zaman madem sende bol su var, önce Gebze'ye su ver, Darıca'ya su ver. Sen buralara su vermiyorsun, kaldı ki Pendik'e su vereceksin, el insaf...Şu anda artık Yuvacık Barajı bile Kocaeli'nin su ihtiyacına yetmiyor. Bunlarda hukuk yok, bunlarda geleceği görmek yok."



30 bin kişilik stadyum sözü



Erdoğan, Kocaeli'nin sporda da bir atılım yapacağını ifade ederek, 30 bin kişilik stadyum ile 8 bin kişilik spor salonu yapılacağını söyledi. 40 bin metrekarelik antrenman sahalarıyla birlikte bir spor kompleksinin oluşturulacağını da bildiren Erdoğan, gençliğin kötü alışkanlıklardan bu alanlara çekilmesini hedeflediklerini anlattı.



‘Londra ile Pekin’i birbirine bağladık’



Konuşmasında, Marmaray ile Avrupa-Asya Hızlı Tren Projelerine değinen Başbakan Erdoğan, projelerin hızla ilerlediğini bu hat sayesinde Londra ile Pekin'i birbirine bağladıklarını anlattı.



Ankara-İstanbul hızlı tren projesinin de devam ettiğini, Ankara-Eskişehir hattından sonra Eskişehir-İstanbul ayağının ihalesinin de yapıldığını anlatan Erdoğan, Marmaray Projesi'nin de 2013 yılında bitirileceğini söyledi.



Bu projelerin, "Sultan Abdulhamit Han'ın hayali olduğunu" söyleyen Erdoğan, "Bunları gerçekleştirmek bize nasip oldu. Bunlar bunu yapamadılar. Fatih'in bir sözü var ya 'Bizim fiilimizin ulaştığı yere bunların hayali bile ulaşamaz'. Biz, iş üreteceğiz, biz uygulamalarımızı yapacağız. Onlar da bol bol laf üretecekler" dedi.



‘Borcumu ödeyemiyorum’



Erdoğan, yerel seçim öncesi ilk mitinginden sonra Kocaeli Valiliği'ni ziyaret etti. Başbakan valiliğe girerken bir vatandaş "Kredi kartımı ödeyemiyorum. Bana yardım edin" diyerek elindeki icra evrağını gösterdi. Ancak korumalar hemen müdahale ederek bu kişinin elindeki evrağı aldı ve kendisini uzaklaştırdı. Erdoğan'ın valiliği ziyareti sırasında basın mensupları içeri alınmadı.