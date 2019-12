-Erdoğan: Bizdeki muhalefeti gelişmiş ülkede göremezsiniz KAYSERİ (A.A) - 10.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki muhalefet anlayışının gelişmiş ve gelişmekte olan hiçbir ülkede bulunmadığını, ancak geri kalmış ülkelerde görülebileceğini belirterek, ''AK Parti'ye muhalefet etmek adına Türkiye'nin dirlik ve düzenine, AK Parti'ye muhalefet etmek adına Türkiye'nin itibarına zarar veriyorlar'' dedi. Kayseri'de sivil toplum kuruluşu ve iş dünyası yetkililerine hitap eden Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, muhalefet partilerinin milletin vakarını sahiplenemediğini söyledi. -''Sayın Obama'ya da söyledim...'' Mısır, Tunus, Libya'yı ziyaret edeceğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti: ''Bugün 400-500 bin kişi şu anda Kahire'de hareket halinde ve İsrail'i telin ediyorlar. Bunların bir sebebi var. Bunun altında yatan bir ruh var, bir uyanış var. Otokratik rejimlerden, otokratik sistemlerden demokrasiye, özgürlüğe, hakka bir dönüş ve yürüyüş var. Sen neyi savunuyorsun. Sen neyin avukatlığını yapıyorsun. Bu bölgede er yada geç hak hakim olacaktır. Doğru dürüst özgürlüklerden yana olanlar, demokrasiden yana olanlar, halkının iradesine saygı duyanlar hakim olacaktır. Oraya doğru bir gidiş vardır. Bunların halkın iradesine saygıları yok. Ve Gazze'deki mazlumlara, mağdurlara insani yardım götüren gemiler ve bunun içinde 33 ülkeden insanlar var. Bu insanlar karadan denizden bombalanıyor. Ve orada 9 gencimiz, insanız şehit ediliyor. Bunlardan bir tanesi Furkan Doğanımız Kayserili, içinizden biri. Üstelik Amerikan vatandaşı. Ben bunu Amerikan Başkanı sayın Obama'ya da söyledim; 'Türk olduğu için mi kendi vatandaşınıza sahip çıkmıyorsunuz', cevap veremedi. Onun hukukunu da korumak da sizin göreviniz değil mi? Biz tabii sonuna kadar bu hukuk mücadelesini sürdüreceğiz. En üst dereceden kendilerine bu mücadelede desteğimizi vereceğiz. Bunun yanında Gazze olayını da Lahey Adalet Divanı'na taşımanın mücadelesini vereceğiz. Dünyada mazlumların yanında olanların kimler olduğunu bir daha göreceğiz. Türkiye'den de Türkiye dışında da kimlerin olduğunu göreceğiz.'' -''Türkiye'ye Tel Aviv zaviyesinden bakanlar''- ''Türkiye'ye Tel Aviv zaviyesinden bakanlar, bu milletle aralarındaki mesafeyi kapatamazlar'' diyen Başbakan Erdoğan, onlarla yarışmak gibi bir dertlerinin de olmadığını söyledi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bunlar, Gazze'ye de Kayseri'ye de ne bizim ne şehit Furkan yavrumuzun baktığı yerden bakamazlar. Zaten bakmıyorlar da. Onlar Gazze'ye de Somali'ye de, Suriye'ye, Libya'ya, Türkiye'ye ve dünyaya da ya Tel Aviv üretimi gözlüklerle ya da 1940 model demode fikirlerle bakıyorlar. Aramızdaki fark bu. Her fırsatta Türkiye'yi bunlar küçük düşürmeye çalışıyorlar. Biz Mavi Marmara'nın, Gazze'nin, Hama'nın, Somali'nin hukukunu savunurken onlar Kuşadası'nda bakıyorsunuz kendilerine göre heykel açılışı yapıyor vs. Onun derdi bu. Biz hızlı tren yolları açarken, biz 15 bin kilometre duble yolu tamamlarken, biz bütün şehirlerimize üniversiteler kazandırırken onlar kumsalda bakıyorsunuz farklı şeylerin derdinde. Aramızdaki fark bu.'' Kayseri'ye ve Türkiye'ye sahip çıktıkları için Kayserili sivil toplum kuruluşu temsilcilerine ve iş adamlarına teşekkür eden Erdoğan, ''Kars'ta Karslı bunlara nasıl ders verdiyse Türkiye'de de benim milletim bunlara aynen ders vermeye devam edecektir. Hiç endişeniz olmasın'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan, yapımı biten ve süren projelerle ilgili şu bilgilerini verdi: ''Hani seçimde söyledim ya, muhalefet partilerinden birinin genel başkanı ne dedi? 'Biz iktidar olduğumuzda Ankara-Konya arası hızlı tren yapacağız' dedi. Herhalde kim olduğunu anlamışsınızdır. Halbuki bizim test sürüşünü başlattığımızdan haberi bile yok'' Ramazan ayının son günlerinde seferlerine başlayan Konya-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattının, bayram tatilinin son gününe kadar ücretsiz hizmet verdiğini hatırlatan Erdoğan, ''Hızlı trenin tadını tüm Konyalı kardeşlerimiz tatsın, Konya'ya gidecekler tatsın istedik'' dedi. Devam eden YHT projeleri hakkında bilgi veren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Şimdi de Kayseri ile Ankara'yı, Konya'yı Eskişehir'i İzmit'i İstanbul'u hızlı trenle birbirine kavuşturuyoruz. Bu da ayrı bir adım. Kayseri Ankara arasında seyahat süresini 2 saate indirecek hızlı tren projesini hayata geçiriyoruz. Sadece bu projelerin anlamı ülke nüfusumuzun yarısının birbirine süratle kavuşması anlamına gelir. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından inşa edilmekte olan lojistik merkezinin yanı sıra 300 milyon avro tutarında bir yatırımla işte bugünde konuştuk Erciyes-master planını gerçekleştiriyor, Kayseri'yi kış turizmi için yeni bir cazibe merkezi haline getiriyoruz. Türkiye'deki en büyük 3 sağlık kampüsünden birini, şehir hastanesini Kayseri'ye inşa ederek, Kayseri'nin ekonomik potansiyelini sağlık alanında en üst düzeye çıkarmaya çalışıyoruz.'' Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yaptıklarıyla yetinmeyeceklerini belirterek, ''Bu memleketi, bugünleri böyle bir demokratik istikrar dönemini çok bekledi. Seçimden seçime halkın karşısına çıkan, arasına giren siyaseti biz tedavülden kaldırdık. Siyasetçiyi erişilmez, ulaşılmaz olmaktan çıkardık. Bürokrasiyi milletin hizmetine sunduk'' dedi. -''Kayseri gücümüze güç katmıştır'' Başbakan Erdoğan, tercihlerini daima demokratik istikrardan yana kullanan ve demokrasiye güç veren Kayseri'nin yerinin çok özel olduğunu belirterek, ''Uzun yol ve dava arkadaşlarımla birlikte milletimiz için bu meşakkatli bu çileli yolculuğa çıktığımızda bu şehrin manevi desteğini her zaman yanımızda hissettik. Millet iradesine her başvurduğumuzda Kayseri gücümüze güç katmıştır'' değerlendirmesinde bulundu. Kayseri'nin geçmişten gelen ticaret kültürünü günümüze, günümüzde de üretime aktarmış güçlü bir sanayi kenti olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Gücünü girişimcilik ve yatırımcılık ruhundan alan Kayseri köklü ticaret ve sanayi geleneğiyle kaliteli iş gücü ve teknoparkıyla sanayi üniversite iş birliğiyle, gelişmiş altyapısı ve ham maddeye erişim imkanlarıyla Anadolu ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biridir. Kayseri'nin bu başarı öyküsündeki en önemli unsurun insan unsuru olduğunu biliyoruz. Esasen tüm başarı öykülerinde en önemli unsur insandır.'' Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumunca yapılan ve 2009-2010 yıllarını kapsayan iller arası rekabetçilik endeksi çalışmasına göre, Kayseri'nin Türkiye'nin en rekabetçi 12. vilayeti konumunda olduğunu dile getiren Erdoğan, kentin markalaşma becerisi ve yenilikçilik endeksinde dördüncü, ticaret becerisi ve üretim potansiyeli endeksinde 14. sırada yer aldığını söyledi. 1 milyar doları aşan ihracatı, 2,5 milyar doları aşan dış ticaret hacmiyle Kayseri'nin Anadolu'nun güç merkezlerinden biri olduğuna işaret eden Erdoğan, Gaziantep'in geçen yılki ihracatının 4 milyar dolar olduğunu, bu yıl 5 milyar dolara doğru ilerlediğini belirterek, ''Kayseri'nin herhalde Gaziantep'ten geri kalmaması lazım'' dedi. -Başbakan'dan yatırımcılara müjde- Başbakan Erdoğan, ülkenin tamamında Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) yapılacak yatırımlar için girişimcilere bedelsiz veya indirimli arsa tahsisinin yapılmasının önünü açtıklarını belirterek, en az 10 kişilik istihdam oluşturacak yatırımların bu destekten yararlandığını anlattı. Kayseri'deki OSB'lerde bulunan boş parselleri girişimcilere yüzde 70 indirimli tahsis edebileceklerini bildiren Erdoğan, ''Kayserili veya Kayseri'de yatırım yapmayı planlayan girişimcilerimizi bu büyük fırsattan yararlanmaya davet ediyorum. Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde 237, İncesu Organize Sanayi bölgesinde 68, Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi'nde ise 50 olmak üzere 355 boş parselin girişimcilerimizi beklediğini de buradan hatırlatmak istiyorum'' dedi.