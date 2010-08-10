Erdoğan: Bizde sütü bozuklar yok

T24 - Memleketi Rize'de muhalefete yüklenen Başbakan Erdoğan, "Ya sen hangi yüzle kalkıyorsun da bizi yolsuzlukla nitelendiriyorsun. Başta da benim iktidarım yoktu, sütü bozukların oluşturduğu bir iktidar değildi bizim iktidarımız" dedi.

Referandum mitinglerine yeniden hız veren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize Güneysu'ya dün gece geldi.

Geceyi Merkez Mahallesi'ndeki evinde geçiren Erdoğan, bugün sabah baba ocağı Güneysu'nun ilçe merkezine makam otomobiliyle indi. Başbakan'nın yanında oğlu Bilal Erdoğan ile kızı Sümeyye Erdoğan da vardı.

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, daha sonra parti otobüsüyle miting için Rize'ye geçti.

Rize mitinginde alanda toplanan kalabalığa seslenen Erdoğan'ın üslubu çok sertti:

"Ana muhalefet partisinin lideri çıkıp diyor ki, bizi Yüce Divan'a götürecekmiş. Ben de diyorum ki 'Bay Kemal, abdestinden şüphesi olanın namazından şüphesi olur'. Ben İstanbul Belediye Başkanlığı'nı CHP'li belediyeden aldım. 2.5 milyar dolar borçla aldım 1.3 milyar dolar borçla devrettim. Çöp dağları içerisinde devraldım ama tertemiz bir İstanbul bıraktım. Suyu olmayan bir İstanbul vardı. Banyolarımızı bidonlarla dolduruyorduk, günlerce su bulamıyorduk. O zamanlar su satılan yerler açılmıştı. Şimdi onlardan eser var mı? Haliç kokudan geçilmiyordu. Haliç'i tertemiz hale getirdik, yüzülen bir Haliç var.

Ya sen hangi yüzle kalkıyorsun da bizi yolsuzlukla nitelendiriyorsun. Bunları biz hangi imkanlarla yaptık. Başta da benim iktidarım yoktu o zaman. Niye çünkü sütü bozukların oluşturduğu bir iktidar değildi bizim iktidarımız. Biz böyle bir iktidardık, fırsat vermedik yolsuzluklara. Tüm hizmetleri İstanbul'a yaptık."