-ERDOĞAN: BİZ YERE SAĞLAM BASIYORUZ ANKARA (A.A) - 27.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'da başgösterdiği belirtilen ekonomik krizin Türkiye'ye yansımalarına ilişkin olarak, ''Biz yere çok sağlam basıyoruz. Batı'da, Avrupa'da kriz olabilir ama biz bunların hepsine hazırlıklıyız. Daha önce 'teğet geçecek' dedim. Bu defa pek teğet geçeceğe de benzemiyor. Daha iyiyiz, daha güçlüyüz. Hiç endişeniz olmasın'' dedi. Başbakan Erdoğan şöyle devam etti: ''Verim ekonomisini mi savunacağız, israf ekonomisini mi savunacağız. Eğer israf ekonomisiyle hareket etmezsek, verim ekonomisinin safında yer alırsak, hiç endişeniz olmasın, harcamaları da buna göre yapmaya devam et. Ama tabii ki israf herkesi tehdit eder. Aileleri de iş adamlarını da aynı şekilde devleti de. Biz bugün eğer güçlüysek, bilesiniz ki kamu harcamalarında yaptığımız tasarruflardır. Biz de öncekiler gibi buna devam etmiş olsaydık, bugün bu noktada olmazdık.''