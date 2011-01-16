-ERDOĞAN: BİZ SANA İŞ BULMAYA MECBUR DEĞİLİZ İSTANBUL (A.A) - 16.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Karşıyaka ilçe Belediyesinin, Kars'taki heykele talip olduğunu belirterek, ''Buyursun alsın. Onlar daha uygun, müsait bir yer bulabilirler oraya yerleştirsinler, oraya inşa etsinler. Biz neyi nerede inşa edeceğimizi, kılı kırk yararak dikkatle yapıyoruz'' dedi. Erdoğan, Sinan Erdem Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 28 kavşak ve yol, 3 spor salonu, 2 metro istasyonu ve 3 adet stadın bağlantı tüneli toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, ''İstanbul bizim göz bebeğimiz, aşkımız, sevdamız. İstanbul, Türkiye'nin özeti. Biz, İstanbul'da edindiğimiz tecrübe ile 81 vilayetin hizmetkarı, 780 bin kilometrekarenin hizmetkarı olduk. Bizim bugün tüm Türkiye'yi, nakış nakış, ilmek ilmek hizmetle donatmamız, emin olunuz İstanbul'dan aldığımız ilhamın bir neticesidir'' diye konuştu. Erdoğan, İstanbul'un sanatın şehri, şaheserler şehri olduğunu dile getirdi. İstanbul'un, kendisinin bizatihi şaheser olduğu kadar, dünya harikalarına, dünyanın en güzel mimari eserlerine, sanata, sanatçıya kucak açan, ilham veren bir şehir olduğunu vurgulayan Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''4,5 yıl İstanbul'a belediye başkanlığı yaptım. Sizler o dönemin şahitlerisiniz. Soruyorum, kimin yaşam tarzına karıştık? Kimin giyimine, kuşamına, yemesine, içmesine karıştık? 4,5 yılda biz bu şehirde hangi heykeli yıktık, hangi sanat eserinin üzerini örttük? Yoksa tam tersine, bizim dönemimizde İstanbul, sanatın da, sanat eserinin de, sanatçının da yüceltildiği, itibar kazandığı bir şehir haline mi dönüştü? Aynı şekilde, 7,5 yılı aşkın zamandır bu millete başbakan olarak hizmet etme şerefine nail olduk. Bu süre boyunca Türkiye'de kimin yaşam tarzına, giyimine, kuşamına, yemesine içmesine karıştık? Şu İstanbul'da, sanata yaptığımız yatırımları, kültür mirasına kazandırdığımız sanat eserlerini, sanat organizasyonlarını şöyle alt alta koysanız, uzun mu uzun bir liste ortaya çıkar.'' AK Parti Hükümeti döneminde, Türkiye genelinde 5 bine yakın vakıf eserini restore ettiklerini, onardıklarını ve kültür mirasına, dünya kültür mirasına kazandırdıklarını belirten Erdoğan, sadece ülke sınırları içindekileri değil, yeryüzüne dağılmış eserleri de tek tek bulduklarını, onardıklarını ve hizmete açtıklarını söyledi. Erdoğan, en son, bir bayram sabahı, restorasyonu tamamlanan Süleymaniye Camisini tekrar ibadete açtıklarını anımsattı. -KARS'TAKİ HEYKEL TARTIŞMASI- Kars'taki, heykelle ilgili sözleri, bir toplu açılış töreninde ifade ettiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti: ''Kars'ta o gün 43 farklı eserin açılışını yaptık. O eserler içinde ne vardı biliyor musunuz? Ani Harabeleri içinde yer alan, Tigran Honest Ermeni Kilisesi vardı ve yine aynı yerde Menucehr Camisinin restorasyonları vardı. Orada 8 cami, 8 kilise bulunuyor ve biz, bu hükümet, onların tamamını restore ediyoruz. Bizde ayrımcılık yok. Bunları biz zenginliğimiz olarak görüyoruz. Bize bu eleştirileri gönderenler, hatta daha ileri gidip hakaret edenler Allahualem bir kere gidip, bu Kars'taki 'ucube' diye nitelendirdiğim o eseri görmüş değiller ve görmeden konuşuyorlar, duyduklarıyla konuşuyorlar.'' Kars'ın şu andaki belediye başkanından önceki belediye başkanının, AK Parti'den olduğunu hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi: ''Biz belediye başkanı yapmadık. Niye yapmadık? Çünkü orada böyle bir eserin yapılmasını istemedik. 1,2 trilyon. Arkadaş, öncelikler denilen bir şey vardır yatırımda. Kars'ın bunlardan önce alt yapıya, üst yapıya ihtiyacı var. Sen gel önce onları yap. Kaldı ki özellikle Seyit Hasan El Harakani Hazretleri'nin olduğu yerdeki cami, türbesi, etrafındaki tüm camiler, kütüphaneler, tabyalar... Orası savaş görmüş bir yer ve bunların hepsini yok farz ediyorsun, en tepe noktaya bu eserin inşa edilmesine müsaade ediyorsun. Kaldı ki bunun yapımına da Erzurum Tarih Tabiat Varlıkları Kurulu izin vermiyor. Bakın şimdi de yıkımı var, gereği yapılacak.'' -''DAHA MÜSAİT BİR YER BULABİLİRLER''- Erdoğan, söz konusu heykelle ilgili olarak, ''İzmir'den Karşıyaka buna talip olmuş, buyursun alsın. Onlar daha uygun, müsait bir yer bulabilirler oraya yerleştirsinler, oraya inşa etsinler. Biz neyi nerede inşa edeceğimizi, kılı kırk yararak dikkatle yapıyoruz'' dedi. Yine Kars'ta Selçuklu Sarayı'nı da elden geçirdiklerini, restore ettiklerini, güçlendirdiklerini ve onun da açılışını yaptıklarını ifade eden Erdoğan, ''Bu eserin banisi bana akıl veriyor. 'Siz oradaki işsizliği giderin' diyor. Biz sana iş bulmaya mecbur değiliz. Çok işsiz kalmışsın galiba, gidip benim o tarihi eserlerimi gölgede bırakacak yerde bunu inşa ediyorsun. 1,2 trilyon. Kusura bakma... Ben bunları konuşmamda da ifade ettim. Bunları kimse görmedi, görmez. Bunlara kimse dikkat etmedi, etmez... Neden? Çünkü işlerine gelmez. Bizim, topraklarımız üzerindeki şaheserlere sahip çıkmamız bunları ilgilendirmiyor. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonlarını yapıyoruz, bununla ilgilenmiyorlar. Kültüre, sanata, sanat eserine, sanatçıya en parlak dönemlerini yaşatıyoruz, bunu kabullenmiyorlar. Neden biliyor musunuz? AK Parti iktidarı yapıyor diye.'' Erdoğan, ''Orada, Kars'ın siluetini bozan, oradaki tarihi eserlere, ecdat yadigarı bataryalara zarar veren heykel üzerinden, güya bizi yıpratacaklar. Kusura bakma, şu anda Kars halkı bile isyanda. 'Bir an önce bunu buradan kaldırın' diyorlar'' diye konuştu. -TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇECEKLERİN SATIŞINA YÖNELİK YÖNETMELİK- Başbakan Erdoğan, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçeceklerin Satışına Yönelik Yönetmeliğe ilişkin, ''Bunun eleştirisini yapanlar, siz hani Amerika'yı çok iyi tanıyordunuz? Avrupa Birliği üyesi ülkeleri çok iyi tanıyordunuz? Oralardaki standartlara bir bakın. Kaç yaşındaki çocuk veya genç bir marketten gidip alkollü içki alabilir. Gelen yasak bunlaradır. 21 yaşın altında satın alamazsın. Bunu ben söylemiyorum, bunu dünya yapıyor. Ama ne diyorlar, 'bunlar bunları yasaklıyor, tamamen kaldırıyor'. Bırak bu yalanları, dürüst ol dürüst. Benim böyle bir hesabım yok'' diye konuştu. İstanbul'da 4,5 yıl belediye başkanlığı yaptığını, aynı zihniyetin ''Bunlar trenleri kadın-erkek diye ayıracaklar'' dediğini dile getiren Erdoğan, ''(Otobüsleri ayıracaklar) dediler, ayrıldı mı? (Trenlerden insanları atacaklar) dediler atıldı mı? Pendik'te bir kaza oldu, (İşte bak gördünüz mü? Kızı trenden attılar) dediler. Bu medya o günkü medya, değişen bir şey yok'' ifadesini kullandı. -''MİLLET GERÇEKLERİ BİLİYOR''- Milletin gerçekleri, doğruyu bildiğini, bu kadronun, bu milletin hizmetkarı olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: ''Biz doğruyu yapmaya devam edeceğiz. Milletimizin menfaatine olan düzenlemeleri yapıyoruz. Ne düzenlemeyi okurlar, ne ileri demokrasilerdeki duruma bakarlar ve fırsatçı bir anlayışla 'hükümeti nasıl yıpratırız', bunun gayreti içine girerler. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi çirkin kampanyayı yürütürlerse yürütsünler, hangi tezgahı kurarlarsa kursunlar, benim milletim neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Benim milletim bu tezgahları iyi görüyor, organizasyonu, kampanyayı görüyor. Benim milletim, kimin özgürlükleri genişletmek için cesur adımlar attığını, kimin de yasakları savunduğunu, yasaklara sığındığını görüyor ve çok iyi biliyor. Biz bu oyunu bozacağız, milletim bu oyunu bozacak.'' Erdoğan, bugün İstanbul'a kazandırdıkları 36 eserin hayırlı olmasını diledi ve emeği geçenleri kutladı. Başbakan Erdoğan, konuşmasının ardından 6 ilçeyle kurulan canlı bağlantıyla, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve AK Parti milletvekilleriyle, hizmete alınan tesislerin toplu açılışını gerçekleştirdi.