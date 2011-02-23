T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısındaki konuşmasının büyük bölümünü Libya'daki olaylara ayırdı. Kaddafi'ye yönelik olarak, "Halkların özgürlük taleplerini gözardı etme yanlışına düşülmemeli" diyen Başbakan Erdoğan, hükümetin politikasını eleştirenlere de sert yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'na "Libya'yı haritada gösteremez" diyen Erdoğan, 'Biz ne zaman nerede beyanat vereceğimizi biliyoruz. Bilgiye sahip olmadığı halde akıl verenlerin yönlendirmesine ihtiyacımız yok' dedi. Başbakan Libya'da kendisine verilen ödülün de yönetimin değil, Ortadoğu halklarının Türkiye sevadasının tezahürü olduğunu söyledi.



İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

İç siyasetin hareket kazandığı bir döneme giriyoruz. Yakın çevremizde bir süredir yaşanan halk hareketlerinin dalga dalga yayıldığını, Tunus’ta başlayan olayların, Mısır’a, Libya, Fas ve Cezayir’e sıçradığını görüyoruz.

Mısır olaylarıyla ilgili samimi tavsiyelerimiz farklı şekillerde eleştirildi. Özellikle ana muhalefetin genel başkanı, yaptığımız tavsiyeleri erken olarak nitelendirdi. Ancak ortaya çıkan sonuç karşısında mahçup oldu.



"Muhaleet lideri kendisiyle çelişiyor"

Bugün yine Libya’yla ilgili acele açıklama yapmamızı bekleyerek kendisiyle çelişiyor, diğer yandan dış politikayla ilgili en küçük bir vizyona sahip olmadığını ortaya koyuyor. CHP genel başkanı, daha ileriye giderek, kendisine sorulan çanak bir soru karşısında, "ödülün hakkını veriyor" diyecek kadar sorumsuzca bir açıklama yapıyor.

Son dönemde ismi geçen ülkelerin haritada yerini göster deseniz, inanın belki de yerini gösteremez.



"Libya'daki vatandaşlarımızın güvenliğini çiğniyorlar"

O ülkelerdeki toplumsal yapı nedir, ne kadar Türk vatandaşı çalışıyor diye sorsanız bunların çoğunu bilmez. Ne Türkiye’nin oralardaki yatırımlarından, insanlarından haberi var, ne de bu ülkelerin iç yapıları hakkında bir kanaate sahip. Ama sırf Ak Parti’yi eleştirmek uğruna, kendi ülkesinin vizyonunu görmezden gelerek, Libya’daki vatandaşların güvenliğini çiğneyecek kadar ileri gidebiliyor. Bugün Libya’da asgari 25 bin vatandaşımız var, 200’ü aşkın iş adamımız var.



"Türkiye, gündemi belirleyenen bir ülke değil"

Türkiye hiç kimsenin keyfi için, aceleyle duygusallıkla, ısmarlama söylemlerle dış politikasını belirleyen bir ülke değildir. Türkiye geçmişte olduğu gibi dış politikasında birilerinin peşine takılıp giden, gelişmeleri tribünlerden izleyen, gündemi belirlenen bir ülke de değildir. biz ne zaman nerede, nasıl açıklama yapacağımızı gayet iyi biliyoruz. Bunun zamanlamasını talimatla değil, ilgili arkadaşlarımızla, birimlerimizle en geniş şekilde yaparak, vakti geldiğinde yaparız. Bunu yaparken de boş duran bir hükümet yok artık. Yapılan atılan bir çok adım var. Bu konuda hiçbir bilgiye sahip olmadığı halde akıl verenlerin bilgisine de ihtiyacımız yok. Biz gereken mesajı tüm dünyaya veririz.

Eğer bugün batılı kimi ülkelerin, ne söyleyeceği, nasıl tavır alacağı değil de Türkiye’nin nasıl tavır takınacağı merak ediliyorsa, Türkiye’nin alacağı tavır olayların seyrini etkiliyorsa, öncelikle bunu iyi anlamalıyız. Bu konular desteksiz atarak, fantezi yaparak değerlendirilemez. İnsanların yaşamını ilgilendiren konularda meselenin her yönünü ele almak gerekir.



Kaddafi ödülü

Libya’da bana tevdii edilen ödül ne ödülüdür? Niçin verilmiştir? Filistin meselesine duyarlılığımız, o konudaki çabalarımız, Filistin halkı için çırpınışımız için tevdi edilmiştir. Bugün Ortadoğu’da nereye giderseniz gidin kardeş halklar Türkiye’yi bağrına basmaktadır. Libya’da verilen ödül, Filistin davasına yaptığımız katkılar sebebiyle, halkların sevgisinin bir sonucu olarak verilmiştir. Ben ödülü alırken bir konuşma yaptım. Orada bulunanlara şunları açık açık ifade ettim. Ne dedim? Bunun değerlendirmesini yapmayıp, kalkıp da bu ödülü geri ver diyenler, hangi maksada niyet ettiklerini düşünüyorlar mı?

Sözlerimin bir kısmını tekrar etmek istiyorum. Ve bunu o gün konuşuyorum:

“Savaşlar, çatışmalar, afetler, zulümler gizli kalmadığı gibi, insan hakları, evrensel değerler, demokratik haklar da artık gizli kalmıyor. Yerele sıkışmıyor. Bize düşen, tarihimizden, medeniyetimizden, inançlarımızdan aldığımız ilhamla, evrensel insan haklarını herkesten önce bizim kendimizin hayata geçirmesidir. Bu noktada kendimizi özeleştiriye tabi tutmayı hayati derecede önemli görüyorum. İslam coğrafyasının, yoksullukla, insan hakları ihlalleriyle anılıyor olması, aynı şekilde inançlarımıza yönelik açık bir haksızlıktır. Bu sorunları gidermek, hepimize düşen ahlaki ve siyasi bir görevdir. Bu gerçekleri görüp, üzerine kararlılıkla gitmek zorundayız.”

Ben bu sözleri, bu düşüncelerimi bulunduğum her platformda bile getirdiğim gibi Libya’da samimiyetle dile getirdim. Biz Libya’daki vatandaşlarımızın tahliyesi için gece gündüz uğraşırken, diplomatik kanallardan vatandaşlarımız için görüşmeler yaparken, vatandaşlarımızın güvenliğini en üst seviyede gözetirken, birilerinin hükümete, açıklama gibi ödül gibi küçük meselelere katılması sorumsuz olduğu kadar açıkçası tehlikelidir. Buradan siyasi rant elde etme çalışmasına girmek fırsatçılıktır, seviyesizliktir. Libya’da olaylar vuku bulur bulmaz, birilerinin ödül meselesine takılması, küçük hesapların içine girmesi dikkat çekicidir. Ben bunları milletime havale ediyorum.



"1000 vatandaşımızı tahlye ettik"

Şu ana kadar uçaklarla, oradaki vatandaşlarımızı Türkiye’ye geri getirme çabasındayız. Şu anda binin üzerinde vatandaşımızı tahliye ettik. Bugün aynı zamanda, TSK’nın İskenderun gemisi, İBB’nin İDO’dan iki tane deniz otobüsü bunlar da bölgeye inşallah öğleden sonra ulaşacaklar. Onların yanında, bütün tedbirleri aldık, hücum botlar da onlarla birlikte. Çünkü orada bizim bir vatandaşımızın burnunun kanaması, beklenmeyen bir durumun olması, herhalde bu çığırtkanları çok farklı bir hale getirir. Mısır’da da aynı hatayı gösterdik. Fakat oradaki sayı çok azdı ve süratle tahliye edebildik.



"Kaddafi ile iki kez görüştüm"

Benim Kaddafi’yle iki kez görüşmem oldu. Tahliyeler için. Uçakları gönderin dediler. Ama kulede kimse olmadığı için inişe izin verilmedi. Yedek havaalanı için düşündüğümüz yere inmekte mümkün olmadı. Bu sebeple uçaklarımızı geri çekmek zorunda kaldık. Aynı şekilde denizden de İskenderun gemisi ve iki tane deniz otobüsü onlarda bugün orada olacaklar.

Gıda noktasında, su ilaç v.s ilişkilerimiz devam ediyor. Bazı şeyler bilinir bilinmez konuşuluyor. Sıkıntılar var tabi. Ama buna rağmen, tamamen aç susuz diye bir şey yok. Kendilerine anormal şartlarda ulaşan



"Bizzat ben konuştum"

Ben bizzat Bingazi Havaalanı’nda olan vatandaşlarımızdan bir tanesiyle direk kendim görüştüm. Vatandaşların durumunu kendisinden öğrendim. Yatırımcı firmalarımızla bu süreci yakından takip ediyoruz. İlgili tüm kuruluşlarımız teyakkuz halindeler. Vatandaşlarımızın yerlerini, toplandıkları yerleri tespit ettik. Bugün uçaklarımız oraya hareket etmiş durumda. Diğer uçaklarımızı da bekletiyoruz. Libya ile gerekli diplomatik görüşmeleri sürdürüyoruz. Tahrik mekanizmalarını çalıştırmayı da bizler sıkıntılı olarak bulunuyoruz. Bingazi’de 600 kadar vatandaşı tahliye çalışmaları sürüyor. İki feribotumuz dün 16:00 civarında hareket ettiler. Bugün yine aynı saatlerde varmak üzereler.



"İnsaf dışı müdahale şiddet sarmalını büyütür"

Demokratik taleplerini dile getirenlere karşı, insaf dışı müdahalelerin yapılması şiddet sarmalını büyütür diyorum. Şiddetin daha büyük gelişerek artarak Libya’nın geneline yayılması tehlikelidir. Libya kardeş bir ülkedir. Kardeşin kardeşi öldürmesi kan dökmesi bizim en büyük ızdırabımızdır. Buna batılı farklı bakabilir. Ama biz çok daha farklı bakıyoruz. Onun için halkların taleplerini göz ardı etme yanlışına düşmeyin. İnsanların hayatını kaybetmesinden, yaralanmasından büyük üzüntü duyarız.



“Türklerin hayatları, kardeş Libya halkına emanet"

Libya’daki bulunan Türklerin hayatları ve hakları, kardeş Libya halkına emanettir. Yönetimin veya göstericilerin bu hassasiyetlerimizi çok iyi anlamalarını bekliyoruz. Biz Tunus ve Mısır’daki olaylar sırasında rol yapmak, şov yapmak için değil, tamamen insani kaygılarla, ilkelerimizle hareket ettik. Ne kimsenin içişlerine karıştık ne de tepkisiz kalmayı tercih ettik. Biz canla, hayatla, haklarla ilgiliyiz.

Bir ülkeye bakıyorsunuz, adeta kabile savaşlarından kalan bir anlayış mevcut. Bir ülkeye bakıyorsunuz, özgürlüklerle ilgili, bir diğerine bakıyorsunuz haklarla ilgili. Bir diğerine bakıyorsunuz dünyadaki değişimlerle ilgili. Farklı farklı yapıları görüyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun, özgürlüklerin ortadan kaldırılmasına karşıyız. Ertelenemez değişim talepleri gerçekleşsin istiyoruz.

Hele halkına şiddet uygulayan, talepleri bastırmak isteyen hiçbir yönetim istikrarını koruyamaz. Biz bölgemizde hem istikrar güven istiyoruz. Hem de özgürlüklerin karşılanması gerektiğini savunuyoruz. Bundan sonra da hakkı hukuku evrensel değerleri savunmaya devam edeceğiz. Tekrar ediyorum. Önceliğimiz vatandaşlarımızın da bu coğrafyadaki halkların güvenliğini bu şekilde anlamasıdır. Bu güveni tesis etmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu olaylar siyasi rant elde etme çabası, hükümeti yıpratma çabası, vatandaşlarımızın canını tehlikeye atacağı gibi, yangından mal kaçırma gayreti tezahürüdür.

Biz oradan can kaçırma derdi içinde olacağız.



“Muhalefetle bu durumda bile tek ses olamıyoruz"

MHP’ye bakıyorsun öyle. CHP’ye bakıyorsun öyle. Muhalefetle bu durumda bile tek ses olamıyoruz. Yandaş ve Candaş medyasına bakıyorsun o da aynı. Sorumlu davranmak diye bir şey söz konusu değil. Büyük bir ülkenin muhalefeti gibi, aydınları gibi, medyası gibi kendilerini davranmaya davet ediyorum.



21 Şubat krizinin 10. yılı

Bir cumhurbaşkanı Anayasa kitabını aldı o günün iktidarının suratına fırlattı. Başbakan demiyorum, çünkü koalisyon hükümeti vardı. Şimdi Bahçeli, Mersin’de halka hitap ediyor. Şu ifadeleri kullanıyor: “Alnımız açık. Başarıda öpülmek üzere. Ensemizde açık. Başarısızlığımızda tokat atılmak için. İktidara talibiz.”

Yine Mersin’de şunları söylüyor: Milletimizin bir özelliği vardır. Eğer birisi bir iş başarmışsa halk onu alnından öper, onu takdir eder. Ama bir işi de başaramamışsa, onun da ensesine tokat atar.”



“Bahçeli'yi tebrik ediyorum"

Öncelikle sayın Bahçeli’yi aziz milletimizin bu hakemliğine bıraktığı için tebrik ediyorum. Gerçekten de bu millet kendisine hizmet edeni alnından öpmüş, emaneti yere düşürenleri de asla affetmemiş. Seçim sandığında MHP liderinin deyimiyle ensesine tokadı vurmuştur. Ancak MHP lideri bir defa denenmek istiyoruz derken, 2001 yılında iktidar ortağıyken, ülkeye ödettiği bedeli, ardından da 2002 seçimlerde ensesine yediği tokadı belli ki hatırlamıyor, hatırlamak istemiyor.





