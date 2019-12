Erdoğan: Biz korkularla hareket etmiyoruz

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, korkularla, vehimlerle hareket etmediklerini belirterek, ''Hiç bir tehdit, hiç bir kirli senaryo, hiçbir hukuk dışı örgütlenme bu ülkenin kutlu yürüyüşünü durduramaz, durduramayacaktır. Bu millet ilerleme azmini kırmak isteyenlere, büyüme heyecanını kırmak isteyenlere, kendisini dar kalıplara sokmaya çalışanlara, ufkunu karartmak isteyenlere, kendisini kafeslere hapsetmek isteyenlere, her zaman yanıtını vermiştir'' dedi.

Erdoğan, partisince Kızılcahamam'da Asya Termal Tatil Köyü'nde düzenlenen 14. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında bir konuşma yaptı.

Her fırsatta ifade ettiği gibi, Türkiye'nin meselelerine her zaman kapsamlı bir bakış açısıyla yaklaştıklarını ifade eden BAşbakan Erdoğan, ''meseleleri hep birlikte, birbiriyle bağlantılı olarak gördük, ele aldık'' dedi.

Türkiye'nin yolu, suyu olmayan köylerine hizmet verirken, AB'ye odaklandıklarını, BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğini aldıklarını, Kıbrıs konusunda, ''çözüme zorlayan'' taraf olduklarını, uluslararası enerji projelerine imza koyduklarını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

''Tüm bunlara odaklanırken, eğitimde derslik sayımız 113 bine ulaştı. 11 bin kilometre duble yolu aşmış durumdayız.

Dün maalesef hakikaten sıkıntılı bir anı yaşadık. Rize'de İspir'e giderken bölgede üniversite öğrencisi ağırlıklı 18 öğrencimiz bir midibüste mahsur kaldılar. Yaklaşık 24 saat kadar mahsur kalmışlardı. Ve buradan Ulaştırma ile Bayındırlık Bakanımızı birlikte oradaki gerçekten valimizin, gayretli çalışmaları ile kurtarıldı....Silahlı Kuvvetlerimizin bütün imkanlarıyla seferber oluşu, valimizin, sivil savunma yetkililerimizin gayretli çalışmalarıyla, hamd olsun olumsuz neticeye ulaşmadan kurtarmış olduk.''

63 yeni üniversite kurulduğunu, TOKİ'nin ev yapım çalışmalarının sürdüğünü anlatan ve ekonomik gelişmelerden bahseden Başbakan Erdoğan, asgari ücretteki artışları da örnek verdi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın çalışmalarını da anlatan Başbakan Erdoğan, maddi yardımları dile getirerek, ''Ve bunu bir sadaka kültürü olarak niteleme gayreti içinde olanlara sesleniyorum, Anayasamızın değiştirilemeyen maddeleri içindeki o ifadeyi ikide bir hatırlatıyorsunuz, onu önce siz hatırlayın. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Sosyal devlet olmanın gereğini bu iktidar yerine getiriyor. Bu sadaka kültürünün gereği değil, sosyal devlet olmanın gereğidir. Bunu yapıyoruz'' diye konuştu.

Bu ülkede, işsiz olanlara iş bulma noktasında oranı ortaya koymak durumunda olduklarını belirten Erdoğan, göreve geldiklerinde işsizlik oranının 10.2 olduğunu, şu anda ise dünyadaki kriz göz önünde bulundurulduğunda 13.8 oranında bulunduğunu söyledi. Hizmet sektörünün canlandığı dönemlerde, oranda lehte bir gelişme ortaya çıktığını, ancak mevsimsel şartlar nedeniyle hizmet sektörünün olumsuz bir şartta seyrettiğini dile getiren Erdoğan, başta ABD olmak üzere bir çok ülkede oranların olumsuz durumda olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin az hasarla bu süreci atlatma gayreti içinde olduğunu söyleyen Erdoğan, ellerinden gelen destekleri vermeye gayret ettiklerini kaydetti.

Erdoğan, şöyle konuştu:

''Zira, biz büyük Türkiye vizyonuyla geleceğe ilerliyoruz. Tarihimizden, kültürümüzden, kardeşliğimizden, birlik ve bütünlüğümüzden, dayanışmamızdan güç alarak zenginliğimizi, potansiyelimizi, ülkemizin imkanlarını huzura, refaha istikrara tahvil etmenin mücadelesini veriyoruz.

72 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bu vizyonla hareket etmesini, bu umudu taşımasını, her birinin büyük bir Türkiye'nin onurlu vatandaşları olma gururunu her alanda yaşamasını, hissetmesini arzuluyoruz. 7 yılda bu hedefi yakalamak için tarihi nitelikte adımlar attık. Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir vatandaşının parasıyla, pasaportuyla, bayrağıyla, İstiklal Marşı'yla, vatanıyla, ülkesiyle gurur duymasını sağladık. İnanıyorum ki daha fazlasını yapacağız, yapmamazı için önümüzde hiç bir engel yok. AK Parti olarak, biz bu öz güvene sahibiz. Biz ülke olarak millet olarak bu potansiyele bu güce sahibiz, bundan da kimsenin endişesi olmasın. Tarihte nasıl yaptıysak, tarih boyunca nasıl başardıysak, Allah'ın izniyle yine yaparız, yine başarırız.

Dün de söyledim. Biz korkularla, vehimlerle hareket etmiyoruz. Hiç bir tehdit, hiç bir kirli senaryo, hiçbir hukuk dışı örgütlenme bu ülkenin kutlu yürüyüşünü durduramaz, durduramayacaktır. Bu millet ilerleme azmini kırmak isteyenlere, büyüme heyecanını kırmak isteyenlere, kendisini dar kalıplara sokmaya çalışanlara, ufkunu karartmak isteyenlere, kendisini kafeslere hapsetmek isteyenlere, her zaman yanıtını vermiştir. Bundan sonra da hiç şüpheniz olmasın, yine verecektir. Hep birlikte başaracağız. Zira biz birlikte Türkiye'yiz, biz birlikte güçlüyüz, birlikte kuvvetliyiz, biz büyük bir ülkenin mensuplarıyız. Her türlü etnik kökenin, her türlü inancın, mezhebin, her rengin, her nefesin aynı sınırlar içinde aynı bayrak, aynı devlet altında toplandığı, aynı ruhla, aynı kaderle, aynı ideallerle kenetlendiği bir tek milletiz.''