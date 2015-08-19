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Politika

Erdoğan: Biz emri dağdan değil Hak'tan aldık

'Terörde ısrar edenler hak ettikleri karşılığı görmektedirler'

19 Ağustos 2015 23:36

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Biz emri dağdan değil, Hak'tan ve halktan aldık, farkımız bu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından şunları paylaştı:

"12 yılda bir taraftan milletimizin refahını yükseltme, diğer yandan da demokrasinin ve özgürlüklerin alanını genişletme mücadelesi verdik. Biz emri dağdan değil, Hak'tan ve halktan aldık, farkımız bu. Dün, devletin zulmünden şikayet edenler, bugün demokrasi ve özgürlük ortamını istismar ederek aynı yöntemlere kendileri tevessül ediyorlar. Siyasetin yolu, demokrasiye ve kalkınmaya; terörün yolu ise kana, ölüme, acıya çıkar. Terörde ısrar edenler hak ettikleri karşılığı görmektedirler ve görmeye devam edecekler."

 

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