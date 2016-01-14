Erdoğan: Biz daha çevreciyiz; onlarınki 'green pis' bizimki tam manasıyla yeşil!

Ankara'da 99 baraj ve HES santrallarının toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Gezi olaylarındaki taleplerden biri de HES inşaatlarının durdurulmasıydı" iddiasında bulundu. "Suça ortak olmayacağız" bildirisine imza atan 1128 akademisyene göndermede bulunan Erdoğan, "HES'lerde bu sözde akademisyenlerin bunların karşısında neler yaptığını bilirim, Greenpeace'ler bir araya gelirler, böyle birşeyler yapıp ön kesmeye çalışırlar. Yeşili biz isminde yeşil olanlardan çok daha fazlasıyla severiz. Biz onlardan daha çevreciyiz. Onlarınki green pistir, bizimki tam manasıyla yeşildir" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından ilgili bölümler şöyle:

* Türkiye'nin bölgesel krizleri tetiklemesiyle sıkıntılı bir dönemden geçtiğini biliyorsunuz. İstikrar ve güven ortamına sımsıkı sarılmalıyız. 7 Haziran'daki kısmi kaosun kimlere nasıl cesaret verdiğini gördünüz. 2015 yılı tüm zorluklara rağmen kayıp bir yıl olmamıştır.

* İlk 3 çeyreğinde yüzde 4'lük büyüme ile ülkemiz OECD ülkeleri arasında 2. sırada G-20 ülkeleri arasında 4. sırada yer alıyor. 11 ayın sorunlarına göre bütçe açığımızın milli orana oranı yüzde 1.3 ile gerçekleşti.

* En ciddi olumsuzluk ihracatımızın düşmesiydi. Bir önceki yıla göre yüzde 12'lik gerileme ile 144 milyar dolar oldu. Tüm bunlara karşı dış ticaret açığımızın azalmasını önemli bir kazanım olarak görüyoruz.

* Uluslararası yatırımlar konusunda da benzer bir noktadayız. Doğrudan yatırım tutarı 14.1 milyar dolara yükseldi. Bizim için ideal değil. Biz 22 milyar doları gördük. Daha iyi olacak buna inanıyoruz.

* 2002-2014 yılları arasında Türkiye'nin ihracat hacimi 4.2 katına yükselmiştir. Türkiye büyümesinden taviz vermemiştir vermeyecektir. Türkiye sadece bulunduğu bölge ile sınırlı bir ticaret vizyonunu geride bırakmıştır. Tüm dünyayı kucaklayacak düzeydedir.

* Rusya krizinde gördük. İhracatcılarımız hemen farklı pazarlara yöneldi. Mesele bu. Azmettiğin zaman bu millet taşı sıkar suyunu çıkarır. Başarı hikayelerini dinliyorum. İşadamlarımızı günümüzün alperenleri, akıncıları olarak görüyoruz.

* 2016 inşallah geçtiğimiz yıla göre çok daha hayırlı olacaktır. Özellikle işadamlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Nasıl Türkiye'nin hidroelektrik enerji üretimini 91 milyon kw saate çıkardıysak 127 milyar kw saate de çıkaracağız.

* İşte gördünüz doğalgazda dışa bağımlı olmamız hiç olmadık zamanlarda karşımıza çıkıyor. İşadamlarımızdan daha çok yatırım istiyorum.

* 2023 Türkiyesi diğer hedeflerle 2053 ve 2071 vizyonumuza sahip olmalıdır. Kim taş üstüne taş koyuyorsa Allah ondan razı olsun. Her kim bu ülkenin tekerine çomak sokmaya çalışırsa biz onlarla da mücadele edeceğiz.

* Şurada işadamlarımızın her türlü teşekkürü hakettiklerini düşünüyorum. İşçilerimize şahsım adına şükranlarımızı sunuyorum.

"Onlarınki Green pis!"

* Biz onlardan daha çevreciyiz. HES'lerde bu sözde akademisyenlerin bunların karşısında neler yaptığını bilirim, Greenpeace'ler biraraya gelirler, böyle birşeyler yapıp ön kesmeye çalışırlar. Yeşili biz isminde yeşil olanlardan çok daha fazlasıyla severiz. Onlarınki greenpistir, bizimki tam manasıyla yeşildir. Bu barajlar farklı güzellikler katar.

Erdoğan'ın konuşmasına ilişkin video için tıklayın