-ERDOĞAN: BİZ BOŞ LAF ÜRETMİYORUZ İSTANBUL (A.A) - 17.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bizim ulaştığımız seviyelere başkalarının hayalleri dahi ulaşamaz. Biz boş laf üretmiyoruz, biz kuru sıkı atmıyoruz, biz iş üretiyoruz ve ürettiğimiz işler de 81 ilde kendini gösteriyor'' dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan Dolmabahçe-Bomonti arası kara yolu tüneli ile kavşak ve bağlantı yollarının açılışı dolayısıyla düzenlenen töreninde konuşan Erdoğan, geçen yıl 2 tüpten oluşan Kağıthane-Piyalepaşa tünelini hizmete aldıklarını, bu tünelin İstanbul'un ve tünele yakın semtlerin trafiğini ciddi şekilde rahatlattığını anlattı. İstanbul halkına nefes aldıracak bu tünelin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, ''Her zaman söylüyorum. Bu bir aşk, sevda, dert işidir. Dertliyseniz dağları delersiniz, aşıksanız dağları delersiniz. Her zaman ne dedik? Biz dertliyiz ve onun için aşkımız var milletimize. Gece demeden, gündüz demeden koşuyoruz, dağları deliyoruz, Ferhat gibiyiz Leyla'ya da ulaşıyoruz'' dedi. Başbakan Erdoğan, İstanbul'un geçmişle mukayese edilmeyecek büyüme ve gelişme süreci içinde olduğunu belirterek, İstanbul'un bir dünya şehri olarak ayağa kaldırıldığını söyledi. ''İstanbul bugün kabına sığmıyor'' diyen Erdoğan, kentin, kongre, inanç, sağlık turizmiyle büyük bir büyümü içine girdiğini belirtti. Çabalarının kararlılıkla sürdüğünü belirten Erdoğan, ''Bizim ulaştığımız seviyelere başkalarının hayalleri dahi ulaşamaz. Biz boş laf üretmiyoruz, biz kuru sıkı atmıyoruz, biz iş üretiyoruz ve ürettiğimiz işler de 81 ilde kendini gösteriyor'' dedi. Başbakan Erdoğan, yıllardır ihmal edilen hizmetleri tek tek Türkiye ve vatandaşla buluşturduklarını belirterek, ekonomiden siyasete, demokratikleşmeden sosyal hayata kadar her alanda Türkiye'yi adeta ilmek ilmek işlediklerini, nakış nakış dokuduklarını söyledi. ''NİÇİN EVET?'' Çok önemli bir hususu da paylaşmak istediğine dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Evet deyince aklınıza ne geliyor? Niçin evet? Kadınlarımız, çocuklarımız, özürlülerimiz, yaşlılarımız, şehitlerimiz, dul ve yetimler, gazilerimizin her alanda avantajlı olmalarını sağlamak için 12 Eylül'de 'evet' diyoruz. Çocuk istismarının önüne geçilmesi için 'evet' diyoruz. Bu, milletin bir projesi. Bu, darbe anayasasını kenara itip milletin anayasasına 'evet'tir. Kişisel verilerin ancak kanunlarla öngörülen hallerde veya kişinin rızasıyla işlenebilmesine 'evet'. Biz bunun için bu mücadeleyi veriyoruz. Fişlemenin tarihe karışmasına 'evet' diyoruz. Bu milletin evlatları devlet dairelerinde, şurada burada fişlenmesin. İşte hatırlatıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Yurt dışına çıkış özgürlüğünün genişletilmesine 'evet'. Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğüne 'evet'. Ben sadece şunu söylüyorum; durmak yok, yola devam.''