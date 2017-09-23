"Erdoğan, bıyık bırakan Kuzu’ya 'Tarz yapmışsınız' dedi"

Kuzey Irak’a askeri hareket yetkisini öngören Irak-Suriye tezkeresi TBMM Genel Kurulu’nu olağanüstü topladığı sırada, siyasetin fısıltı gazetesi olarak bilenen kulislerde farklı gündem dikkat çekti. Tezkere görüşmeleri için bir günlüğüne Meclis’e dönen milletvekillerinden AKP İstanbul Milletvekili, MKYK üyesi Prof. Burhan Kuzu, bıyıklı haliyle gözlerden kaçmadı. Bu halinden oldukça memnun görünen Kuzu, T24’ün “Tarz yapmışsınız” demesi üzerine, “Bu sözü bana Cumhurbaşkanı da söyledi” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başkanlığı’ndaki, yapılan son MKYK toplantısını hatırlatan Kuzu, bıyıklı haliyle katıldığı toplantıda bıyığın fark edilmesi için çaba gösterdiğini anlatırken, konuşmak için el kaldırdığında Erdoğan’ın gülümseyerek “Tarz yapmışsınız Burhan Bey” dediğini söyledi. Bu sohbetle Kuzu’nun bıyığını kesme niyeti taşımadığı anlaşılmış oldu.

İstanbul ve Gökçek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa eden Kadir Topbaş’ın durumu da kulislerin birinci gündem maddesi oldu. Topbaş’ın parti de uzun süre kalamayacağına ilişkin muhalefet kanadından gelen iddialar dikkat çekiyor. AKP kanadında ise Erdoğan’ın Topbaş’a “kal” demediği söyleniyor. Topbaş’ın zaten aday olmayacağını hatırlatılarak bu istifanın ciddiye alınması gerektiği fısıldanıyor. Kulisler, yine son birkaç gündür üzerinde yazılıp çizilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i de konuşuyor. 16 Nisan Anayasa değişikliği referandum sonuçlarına dikkat çekilerek, sıranın Ankara’ya geldiği yorumları yapılıyor.