Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 yıl sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 yıl sonra ilk defa gerçekleştirdiği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti kapsamında Abu Dabi'ye ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'nda Abu Dabi Federal Bakanı Tani bin Ahmed Al Zeyouidi, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ile Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç tarafından karşılandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Abu Dabi'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi gibi konuların yanı sıra barış ve istikrarın tesisi ve korunması anlayışı temelinde bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de ele alınması bekleniyor. İki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi amaçlanan anlaşmaların da imzalanacağı temaslar kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Dünya Fuarı 'EXPO 2020 Dubai'ye gelerek, Türkiye Ulusal Günü olarak tespit edilen 15 Şubat'ta Türkiye sergi alanını ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak 2013 yılında BAE'yi ziyaret etmişti