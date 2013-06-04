Erdoğan: Demokrasi sandıktan geçer

Fas'ta bulunan Başbakan Tayyip Erdoğan Fas Başbakanı ile birlikte açıklamalarda bulundu. Erdoğan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bugün yaptığı açıklamayla ilgili olarak "Ben tabi sayın cumhurbaşkanımızın nasıl bir açıklama yaptığını bilmiyorum. Bu ifadenin önünde arkasında ne var bilmiyorum. Evet yine demokrasi sandıktan geçer diyorum." diye konuştu.

Başbakan Erdoğan, Fas’ta Başbakan Abdulilah Benkiran ile yaptığı basın toplantısında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün açıklamalarını değerlendirdi.

Gezi Parkı eylemleriyle ilgili Gül’ün “Demokrasi sadece sandık değildir. Verilen bütün mesajlar not edilmiştir” sözleri sorulan Erdoğan, Gül’e karşıt bir görüş ifade etti.

Erdoğan, “Demokrasi seçim midir değil midir noktasında, demokratik parlamenter sistemlerde parlamentonun yolu seçimden geçer, sandıktan geçer ve sandığın olmadığı bir demokratik sistem zaten söz konusu değildir. Burada demokrasideki tavır da halkın iradesinin tecellisidir; halkın iradesinin tecellisi nerededir o da sandıktadır. Ve burada bu tecelli eder ve bu şekilde bir uygulama bütün demokratik parlamenter sistemlerde gelişmiştir ve gelişmeye de devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın nasıl bir açıklama yaptığını biliyorum. Ve bu ifadenin önünde arkasında ne var onu da bilmiyorum, bilmediğim için de sadece sizin bu şekilde cevabımı vermiş bulunuyorum. Evet yine sandıktan geçer diyorum” değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, Taksim Gezi Parkı olayları ile ilgili, aklıselimin ortama hakim olduğu kanaatini taşıdığını da belirterek, "Öyle zannediyorum ki birkaç gün içerisinde de tamamıyla bu normale dönecektir. Zaten ülkenin genelinde başta İstanbul olmak üzere de böyle adeta her yer terörize edilmiş gibi bir hava da söz konusu değil. Ama birkaç gün içerisinde, dönene kadar herhalde tamamıyla bu iş bir çözüme kavuşmuş olacaktır" dedi.