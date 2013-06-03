Gül: Demokrasi sadece seçim değildir, mesaj alınmıştır

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gezi Parkı protestoları ile ilgili yaptığı açıklamada, ''Herkes sağduyulu olmalı, kurallara uymalı. Demokrasi sadece seçim değildir, mesaj alınmıştır'' dedi.



Cumhurbaşkanı Abdulllah Gül'den Gezi Parkı protestolarına ilişkin açıklama geldi.

Gül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Türkiye demokrasi yolunda demokrasinin kurallarını çalıştıran bir ülke. Hukukun üstünlüğüne inanan bir ülke. Mahkemenin kararlarına üst mahkemelerde itiraz edilebildiği ve itiraz yollarının açık olduğu bir ülke. Dolayısıyla bütün bu kurallar batı demokrasilerindeki standartlar çerçevesinde olmaktadır. Önce bunun bilinmesini isterim tabii ki.

Açık bir toplum içerisinde yaşıyoruz. Ve hepimizin farklı farklı düşüncelerimizi görüşlerimizi siyasi eğilimlerimizi inançlarımızı bununlara muhakkak ki saygı göstermemiz gerekir. Bu saygı ve sevginin şüphesiz karşılıklı olması gerekir. Herkesin kendi ülkesinde en geniş şekilde kendisini özgür hissetmesi gerekir.



'Demokrasi sadece seçim demek değil'



Bu çerçeve içerisinde demokrasiler dediğimizde demokrasilerle tabii ki seçimlerle halkın iradesi ile herşey ortaya çıkar. Ama demokrasi demek sadece seçim demek de değildir. Seçimlerin dışında da farklı görüşler, farklı durumlar, itirazlar varsa bunların da çeşitli yollarla dile getirilmesinden daha tabi de bir şey olamaz. Barışçı gösteriler de tabi ki bunun bir parçasıdır.



'İyi niyetli verilen mesajlar alındı'



İyi niyetli olarak verilen mesajların hepsi alınmıştır. Bunların muhakkak ki günü geldiğinde gereği de yapılacaktır. Zaten bunun işaretini de eminim ki hepiniz görüyorsunuz.



'İllegal örgütlerin devreye girmesine izin verilmemeli'



Yalnız, bundan sonra artık dikkatli olmak gerektiğine inanıyorum. Hepimizin tecrübeleri şunu göstermektedir ki, maalesef bu tip toplumsal olayların neticesinde illegal örgütler devreye girerler ve onlar esir alırlar ve çok yanlışlara sokarlar. Buna hiç müsaade etmemek gerekir.



'Herkes sağduyulu olmalı'



Bütün vatandaşlarıma sesleniyorum ki; herkes sağduyulu olmalı. Kurallara herkes uymalı ve itirazları görüşleri, varsa bunlar barışçı bir şekilde dile getirilmeli ki bunlar getirildi, bundan sonra hiç kimsenin kabul etmeyeceği imajlarımızı zedeleyici davranışlara da hiç müsaade etmemek gerekir.



'Bir ülkenin imajını yapmak kolay değil'



Şunu da unutmayalım ki, bir ülkenin imajını yapmak kolay değildir. Hepimiz hep beraber Türkiye olarak 10 yıl içerisinde didindik, uğraştık ve Türk ekonomisini, Türkiye'nin imajını içeride ve dışarıda çok üst noktalara taşıdık. Bunun zedelenmesi hiç kimseye fayda getirmez. Hepimize zarar verir. Ülke hepimizindir ve ülkemize sahip çıkmamız gerekir.



'Türkiye'nin demokrasisi test edildi'



Şunun da yine bilinmesini isterim ki, bütün bu son üç dört gün içerisindeki gelişmeler gösteriler, bunlar yapılırken Türkiye'nin demokrasisi de test edilmiştir. Demokratik olmayan hukukun üstünlüğüne inanmayan ülkelerde bu tip gösterilerin nasıl neticelendiğini şöyle bir etrafımızdaki Ortadoğu'daki bazı ülkelerde olup bitenlere bakarsanız oradaki maliyetlerini göreceksiniz.''