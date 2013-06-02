Erdoğan: Birkaç çapulcunun tahrikine seyirci kalmayız; Taksim'e cami de yapacağız

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz birkaç tane çapulcunun meydana gelip halkımızı tahrik etmesine seyirci kalmayız. Çünkü bu millet bize reyini verirken tarihimize sahip çık diye verdi" dedi. Erdoğan, konuşmasında, Taksim Meydanı'na cami de yapılacağını vurguladı.

Başbakan Erdoğan Osmanlı Arşivi Yeni Hizmet Binası açılışında konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Açıkçası bugün sadece kamu yatırımı açmıyor, tarihe yön verecek bir hazineyi Türkiye’ye kazandırıyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nda iki hazine vardı. Bunlardan ilki devlet gelirlerinin elde tutulduğu hazineydi, ikincisi ise hazine-i evrak denilen belgelerin muhafaza edildiği hazineydi.

'Arşivini inkâr eden, tarihini inkâr eder'

Cihan devleti Osmanlı tarihi belgeyi çok önemsemiş ona hazine nazarıyla bakmış, hem belgeleri çok iyi tutmuş ve hem çok iyi saklamıştır. Arşiv bir milletin hazinesi olduğu kadar aynı zamanda hafızasıdır. Geçmişi geleceğe taşıyan bir hafızadır. Arşiv, kök demektir. Öz demektir. Geçmişi hatırlatan ve onun üzerine geleceği inşa eden kaynak demektir. Arşivini inkar eden tarihini inkar etmiştir. Arşivine sırt dönen insanın ecdadına da sırt dönmüştür.

Maalesef geçmişte biz de bu arşivi, yani kökü korumak konusunda gerçekten çok büyük ihmaller yapıldı. Arşiv belgelerimiz adeta değersiz kağıt hükmünde görüldü. Kese kağıdı için pazarlarda satıldı. Bugün bile nereden çıktı Kağıthane’deki bu yeni bina, işte bu binayı her an su basar gibi bir çok olumsuz kampanyaların içine girenler oldu. 'Bu ecdada saygısızlıktır' diyenler oldu. Bu yaklaşım tarzları çok yanlış. İşte günlerdir Taksim Meydanı’nda 12 tane ağacın güya koruyuculuğunu yaptıklarını iddia edenlerin yaklaşımındaki sakatlık neyse bu konulardaki tarz da aynı anlamdadır.

Biz ki şu ana kadar 3 milyara yakın fidan ve ağaç dikmiş bir iktidarız. Bakın 3 milyon demiyorum 3 milyar diyorum ve 160 civarında milli park inşa eden bir iktidarız.

Böyle 5 dönüm, 10 dönüm değil hektarlarca. Belediye başkanlığı yaptığım dönemde oralardaki 10 yaş üzerindeki çınar ağaçları bunların hepsi yerel iktidarımızın diktiği ağaçlardır. Bunları yapan bir iktidar çevre düşmanı, ağaç düşmanı olabilir mi?

Biz Taksim Meydanı'nın yayalaştırma projesini yapıyoruz, yapacağız. Orası bitecek. İki, 1780 yılında Üçüncü Selim döneminde orada yapılmış olan Topçu Kışlası'nı CHP zihniyeti daha sonra yıkarak stada çevirmiştir. Orada da aslına nasıl sahip çıkıyorsak biz de orada tarihi kışlayı yapacağız. Afedersiniz çok açık net.

'Birkaç çapulcunun halkımızı tahrik etmesine seyirci kalmayız'

Biz birkaç tane çapulcunun, o insana gelip meydana gelip halkımızı tahrik etmesine seyirci kalmayız. Çünkü bu millet bize reyini verirken tarihimize sahip çık diye verdi.

Şimdi biz 300-500 kişi oraya gitti diye köprü inşaatını mı durduralım? Bunlar tünellere tüp geçitlere de karşı çıktılar. Bunların cibilliyetinde bir taş taş üstüne koymak yok.

Efendim "Erdoğan diktatör." Ben bu milletin efendisi değilim. Diktatörlük kanımda yok, ben bu milletin hizmetkarıyım. Eğer diktatör arayanlar varsa kendi geçmişlerine baksınlar. Arayanlar varsa işte taksim meydanında ankara’da şurada burada. Esnafın camını çerçevesini indirenler ne adına indiriyor? Bunun hukukla bir alakası var mı? Demokrasiyle bir alakası var mı? Hak mücadelesiyle bir alakası var mı? Kim ödeyecek şimdi onların paralarını? Tüyü bitmemiş yetimin hakkı var burada. Yine kalkacağız oranın camını çerçevesini bu hükümet yapacak.

Bu terör estirenlere destek çıkan CHP zihniyetidir. Bunların meşrebinde bu var. Biz şimdi Taksim’de üç projeyi iç içe yapıyoruz. Orada çevre var, orada tarih var kültür var.

'Taksim'e cami de yapacağız'

AKM inşallah yıkılacak. Muhteşem bir opera olarak kültür merkezi olarak onu da yapacağız. Oradan bir ses verdi. Evet, cami de yapacağız. Ben bunun iznini gidip de CHP genel başkanından alacak değilim, birkaç çapulcudan alacak değilim. Bize oy verenler bunun yetkisini verdi zaten.

Birileri çıkıyor. Sayın başbakan bunlar çok tahrik edici oluyor diyor. Benim tahrik etmek gibi bir derdim yok. İki kere iki dört eder, yazın da dört kışın da dört. Bunun adı hakikattir gerçektir. Hakikatleri gerçekleri ters yüz etmeye kimsenin gücü yetmez. Biz onlar adına koşuyoruz. Bu neyi gerektiriyorsa onu yapacağız.

Erdoğan: Tayyip Erdoğan diktatörmüş! Ne diyeyim?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı'nda yaşanan olayların ardından bugün bir kez daha konuştu. Rumeli Dernekleri toplantısında önemli açıklamalar yapan Erdoğan, AKM'yi yıkıp opera binası yapacaklarını söyledi. Erdoğan, ayrıca, Gezi Parkı'ndaki eylemcileri CHP'nin kışkırttığını ileri sürdü. Başbakan, kendisiyle ilgili söylenen 'diktatör' yakıştırmaları için de 'Ben milletin hizmetkarıyorum, ama siz diktatör diyorsanız ne diyeyim?' şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın Rumeli Türkler Derneği'nde yaptığı konuşmasından satır başları:

Çok farklı etnik kökenlerin inanç ve mezheplerin, tıpkı Balkan Türkleri gibi, yüzlerce binlerce yıldır kardeşlik içinde yaşadığı bir ülkemiz var. Biz bütün farklılıklarına rağmen aynı ortak tarihi yaşayan tek bir milletiz. Yüzyıllar boyunca çeşitli oyunlara maruz bırakıldık. İşgaller yaşadık, bölünmeler parçalanmalar yaşadık. Terörist saldırılara maruz kaldık. Her seferinde birbirimize inandık. Bir ve beraber olarak sorunları aşmayı başladık.

Şu anda çözüm süreci adı altında terör meselesini bitirecek çok önemli adımlar atıyor, neticesini alıyoruz, alacağız. Şu 30 yıl içerisinde terörle mücadeleye bu devletin yapmış olduğu harcama 300 milyar doları aşmıştır. Bu ne demek biliyor musunuz? Adeta yeniden bir Türkiye inşa etmektir. Hamd olsun terör meselesi konusunda önemli mesafeler alırken, sevindirici bir noktaya ulaştık ve umuda yolculuk başlattık.

'Ana muhalefet kışkırtıyor'

Siyasal sosyal ve ekonomik alanda büyük başarılar yaşadığı bir dönemde maalesef 3-5 gündür hiç arzu etmediğimiz olaylara saldırılara şahit oluyoruz. Geçmişte hükümetleri tehdit etmek, hizaya getirmek bir kaos ortamı oluşturarak, demokrasi dışı müdahalelere zemin hazırlamak için tuzaklar kuruldu.

Sandıkta başarı sağlayamayanların başarı sağlamayacağını bilen son dönemde sokak sokak direniş çağrısı yapan bir ana muhalefet partisinin umutsuzluk içinde bu eylemleri kışkırttığını görüyoruz. Protestoysa protestoyu yaptınız, legal illegal. Meseleniz sizin ağaç dikmek midir? Ağaç sökümü söz konusudur. Geliniyor ağaç sökme makinasıyla sökülür alınır başka yere dikilir. TEM’deki ağaçlar bu fakirin o dönemde diktiği ağaçlardır. İtalya’dan Almanya’dan ağaç ithal ettik biz.

Bize ağaç katliamı yapıyormuş diye hava atıyorlar. Bakınız bir şey söyleyeceğim. Belediye başkanlığım döneminde Kilyos Zekeriyaköy’de üniversite yapmak adına on binlerce 10 yaş grubu üzerinde ağaçlar söktüler. Ne yapacaklarını söylediler? Üniversite yapacaklarını. Ben onlarla çok büyük bir mücadele verdim. Dedim ki üniversite yapacaksanız niçin orası? Orman alanın dışında yerler bulun oralarda yapın. Sizin paranız da var. Türkiye’nin bir numaralı iş grubusunuz. O zaman ben yanımda bu çevrecilerin hiç birini bulamadım. Ana muhalefetin hiç birini bulamadım. Devrin cumhurbaşkanı açılışta “Burada engellemek isteyenler şimdi nerede” diye açıklama yaptı. Cezaevinden çıktım. Davama yine devam ettim ve sonunda davayı kazandık.

'AKM'yi yıkmak suretiyle opera binası yapmak istiyoruz'

Şimdi o üniversite orman ve su işleri bakanlığımızın. Kiracımız olarak o üniversite hizmet veriyor. Yıkabilirdik, ama üniversite olduğu için yıkmadık. Hadi niye konuşmuyorsunuz? Hadi gidin orada protesto yapın. Gezi parkı dediniz, 12 ağaç dediniz. Bunları yaptınız. Biz aslına uygun olarak 1780 yılında üçüncü selim topçu kışlası’nı yapmış. Aynı selimiye kışlasının bu yakadaki benzeri. Ha biz bu kışlayı burada yeşili de muhafaza edecek şekilde yeniden inşa etmek, şu anda mevcut AKM’yi yıkmak suretiyle, yerine de yanındaki ve arkasındaki boşluğu katacak şekilde dev bir kültür ve opera binasını yapmak istiyoruz.

Şimdi biz bu adımları atıyoruz. Bir taraftan da taksim meydanını yayalaştırıyoruz. Niye? Benim halkım istediği gibi yürüsün gezsin diye.

'Tutturmuşlar bir AVM'

Tutturmuşlar bir AVM AVM. Bizim burada kast ettiğimiz uluslararası çapta bir AVM’yi zaten buraya yapamazsınız. Burada kesinleşmiş olarak bir AVM projesi de yok. Biz belki buraya bir şehir müzesi yapacağız. Bununla beraber farklı etkinlikleri ortaya koyabilecek bir mimari eser ortaya koyacağız. Elinizde kesinleşen bir belge var mı? Sadece bir kez söylenmiş olaylar üzerine karşınızda muhattap da yok. Dert başka. Dert şu anda Türkiye sağlıklı bir geleceğe yürüyor. 3 bin 500 dolardan 10 bin 500 dolara yükselen bir kişi başına milli gelir var.

'Tayyip Erdoğan diktatörmüş'

Bu gidişi istemeyenler bu tür çılgınlıkların içine giriyorlar. Kendilerine göre yakıyorlar, yıkıyorlar. Beşiktaş’ta Taksim meydanında, buraların kilit taşlarını sökerek, esnafın camlarını kırıyorlar. Bu mu demokrasi?

Tayyip Erdoğan diktatörmüş. Yani bu millete hizmetkar olan insana diktatör yakıştırmasını yapıyorlar buna ben diyecek bir şey bulamıyorum. Benim 81 vilayette 76 milyon vatandaşıma başka hizmet etmekten başka bugüne kadar hiçbir derdim olmamıştır. İşte bu çevreciyim diyenler o çöp yığınlarını niye kaldıramadılar o zaman?

'Bunların ufku filan yok'

Bunların ufku filan yok. Bu çatının altında mezbahanede değil modern bir haliç kültür merkezinde birlikte sizinle kongreyi yapıyoruz. Nice aileler birleştiriliyor, uluslararası kongreler yapılıyor. Bakın nereden nereye geldik?

Taksimle ilgili de bizler, bütün kamuoyu araştırmamızı yaptık ve adımlarımızı da ona göre attık. Zaten orada böyle bir eserin olduğunu görmek, Taksim Kışlasını CHP zihniyeti yıktı. Taksim stadı olarak kullandı. İnönü stadyumu olarak kullanılan yer de Dolmabahçe sarayının ahırları vardı. Orayı yıkıp stadyumu yaptılar. Bunlara sesi çıkmayanların orada sökülen 12 tane ağaca bu şekilde tepkilerini, ideolojik bazlı olarak ben ifade etmek istiyorum.