-ERDOĞAN: BİRİLERİ YİNE İHALE ALDI KİLİS (A.A) - 08.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Birileri yine ihale aldı. Şimdi bu ihalenin gereğini yerine getiriyorlar. Ben buradan bu ihalenin içinde olanlara sesleniyorum: Bak bunlar aynı zamanda uyuşturucu kaçakçısı. ABD hazinesi, şu anda terör örgütü PKK'nın ileri gelen 8 tane liderinin -isimlerini saymayacağım zaten bildiğiniz isimler- bunların tüm mal varlıklarını ABD'de dondurdu, el koydu. Şimdi BDP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum: BDP'nin perde arkasındaki gücün ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? ABD bile şu anda bu 8 tane liderin bütün mal varlığını dondurdu, niye? Uyuşturucu kaçakçılığından bu rantı elde ettikleri için'' dedi. Erdoğan, Kilis'te partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye davasıyla, millet davasıyla bu yolda hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceklerini bildirdi. Kilis'in, kendilerine dua ettiğini, destek verdiğini ve kalbiyle yüreğiyle arkalarında olduğun anlatan Başbakan Erdoğan, ''Bu iş bitmiştir... Söz milletindir, yetki milletindir... Bu ülkede artık çetelerin, mafyanın değil, bu ülkede artık milletin sözü geçiyor. Bu ülkede artık seçkinler değil, benim milletimin, kardeşlerimin sözü geçiyor'' dedi. Son günlerde Doğu'da, Güneydoğu'da, büyükşehirlerde kalleşçe yapılan terör eylemlerinin asla ve asla bir tesadüfün ürünü olmadığını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Birileri yine ihale aldı. Şimdi bu ihalenin gereğini yerine getiriyorlar. Ben buradan bu ihalenin içinde olanlara sesleniyorum: Bak bunlar aynı zamanda uyuşturucu kaçakçısı. ABD hazinesi, şu anda terör örgütü PKK'nın ileri gelen 8 tane liderinin -isimlerini saymayacağım zaten bildiğiniz isimler- bunların, tüm mal varlıklarını ABD'de dondurdu, el koydu. Şimdi BDP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. BDP'nin perde arkasındaki gücün ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? ABD bile şu anda bu 8 tane liderin bütün mal varlığını dondurdu, niye? Uyuşturucu kaçakçılığından bu rantı elde ettikleri için. Bu ülkedeki her eylemin arkasında nelerin olduğunu görün. Ona göre de bunlara gereken dersi 12 Haziran'da sandıkta birlikte vermeye hazır mıyız? O ihale var ya onun şartnamesinde ne var? Kan var, nefret var, şiddet var, öfke var, vahşet var... 12 Haziran seçimleri öncesinde, AK Parti'yi güya korkutmak, güya yıpratmak için, sandıkları etkilemek için birileri yeni bir kampanya başlattı.'' -''HEDEFTE AK PARTİ VAR''- Kastamonu'daki saldırıya değinen Başbakan Erdoğan, bu olaydan sonra telsiz konuşmalarına değinerek, şöyle devam etti: ''Telsizlere düştü, ne dediler: Hedef AK Parti. Terör örgütünün hedefinde kim varmış? AK Parti. Yani millet var, millet. Çünkü AK Parti'nin rotasını millet çizdi, birileri değil. Adeta düğmeye basılmış gibi eski dönemdeki malum kampanyalar ne ise bugünkü kampanyalar aynısı. Millet olarak bizim halkımıza olan güvenimiz sonsuz. Bunu da başarıyla sürdürdüğümüze inanıyorum. Bundan sonra da sizlerle birlikte... Geçmişte, adeta bir düğmeye basılmış gibi birden bire başlayan, eski dönemdeki o malum kampanyalar ne ise bugünkü kampanya da aynısı. Millet olarak bizim halkımıza olan güvenimiz sonsuz. Bunu da başarıyla sürdürdüğümüze inanıyorum. Bundan sonra da sizlerle birlikte Kilis'li kardeşlerimle birlikte bunu başarılı bir şekilde sürdüreceğiz.''