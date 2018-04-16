Erdoğan: Birçok batı ülkesi bu işe benzin döküyor (1)

Gülseli KENARLI - İhsan YALÇIN - Güven USTA - Can EROK- / İstanbul DHA - İSTANBUL\'da düzenlenen \"Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi\"nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bu örgütlerin hunharca katlettiği veya hayatını kararttığı Müslümanların masumiyeti görmezden gelindiği gibi, işlenen vahşi cinayetlerin faturası da dinimize ve müminlere kesiliyor. Birçok Batı ülkesi kendi iç sorunlarını perdelemek için adeta bu işe benzin döküyor. Çok temizler ya. Ahlaksızlığın daniskası onlarda. Katliamların daniskasını onlar yaptılar\" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Muayede Salonu\'nda \"Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi\"ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Öldüren \'Allah-u Ekber\' diyor. Ölen de \'Allah-u Ekber\' diyor. Sorulduğu zaman Allah için öldürüyor, ölen de Allah için ölüyor. Bu nasıl bir şeydir? Bunu anlamak ve anlatmak mümkün değil. Gerileri döndük\" dedi.

\"DİNİMİZ İSLAM BARIŞ DİNİDİR\"

\"Dinimiz İslam barış dinidir\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"İnsanın dünya imtihanının bir parçası olan bu durumu görmezden gelmek yerine sorunun çözüm yollarını göstermiştir. İslam\'da kardeşlik hukuku mümin kardeşine destek olmak yanında, sıkıntılarına taraf olmayı da gerektirir. Bir mümin içinde yaşadığı toplumdan kendisini kesinlikle bir defa bertaraf edemez. Kendisini oradan tecrit edemez\" şeklinde konuştu.

\"HANGİ SİLAH OLURSA OLSUN BU SUÇTUR\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Biz kendi aramızdaki meseleleri, çıkan bütün bu çatışmaları Müslümanlar olarak kendimiz çözmüyoruz, burası sıkıntı. İslam\'ın dışındakiler bunu çözüyor. Onlara kaldığı zaman da işte varil bombaları yağmaya başlıyor. Adını da koyuyorlar. Bunun adı zaman zaman kimyasal silah oluyor zaman zaman konvansiyonel silahlar oluyor. Adı koymak kolay. Neymiş, geçmişte bir anlaşma yapılmış. Kimyasal silahlara karşı uluslararası kuruluşlar tavır koymalıymış. Neticesi ölüm olduktan sonra sebebi hangi silah olursa olsun bu suçtur. Bakın buna buradan yanaşmıyorlar. Şuanda kimyasal silahlarla Ortadoğu\'da bin kişi ölmüşse; ama konvansiyonel silahlarla yüz binler öldürüldü. Hiç bunu konuşmuyorlar. Dile getirdikleri hep bu. Bu tespitlerimizin özellikle içinde yaşadığımız süreçte son derece mühim olduğunu düşünüyorum. 11 Eylül terör saldırılarından bu yana Müslümanlar olarak çok taraflı, çok katmanlı bir saldırı dalgasıyla yüzleşiyoruz. Eli kanlı çeteler üzerinden istikbalimizin karartılmaya çalışıldığını, hak ve hürriyetlerimizin gasp edilmek istediğini görüyoruz. İşte DEAŞ, Boko-Haram, El-Şebab, FETÖ gibi katil sürülerinin terör eylemleri bize zarar vermesinin yanında, İslam karşıtı çevrelere dört gözle bekledikleri fırsatı da veriyor. \'Sizin İslam dediğiniz bu mu? Hani Müslüman kan dökmezdi. Hani siz barış diniydiniz\' diyorlar. Biz onlara malzeme veriyoruz. Öyleyse bu işi bizim tersine çevirmemiz lazım\" ifadesini kullandı.

\"AHLAKSIZLIĞIN DANİSKASI ONLARDA\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bu örgütlerin hunharca katlettiği veya hayatını kararttığı Müslümanların masumiyeti görmezden gelindiği gibi, işlenen vahşi cinayetlerin faturası da dinimize ve müminlere kesiliyor. Birçok Batı ülkesi kendi iç sorunlarını perdelemek için adeta bu işe benzin döküyor. Çok temizler ya. Ahlaksızlığın daniskası onlarda. Katliamların daniskasını onlar yaptılar. Utanmadan, sıkılmadan buradan kalkıp fatura kesiyorlar. Durun bakalım.\"

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