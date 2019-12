-Erdoğan: ''Biraz daha düşür harcamayı" KIZILCAHAMAM (A.A) - 15.10.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Kardeşim sigarayı içmezsin olur biter, ne olacak? Alkolü biraz daha az tüketirsin olur biter, ne olacak? Kalkıp da Porsche kullanacağına, lüks 2000 CC'nin üzerinde kullanacağına gel FİAT, Volkswagen kullan, ne olacak'' dedi. Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlenen ''18. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı''nın açılışında yaptığı konuşmada, bazı ürünlerdeki ÖTV artışına değindi. ''Şu anda ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum, medyanın yönetici kadrolarına da sesleniyorum. Ben açık konuşurum. Öyle kelimeleri pek sağa sola kaydırmayı da sevmem. Tabii kendi arkadaşlarım da bundan gücenmeyecekler'' diyen Erdoğan, şöyle konuştu: ''Şimdi biz, bu ara bazı ürünlere zam yaptık. Alkol, tütün, lüks araçlar vesaire. Tabii hemen başladılar. 'Milletvekilleri kendi maaşlarına baksın'. Kim yapıyor bu işi? Medya yapıyor. Eline diline dursun. Şu bizim 9 yıllık sürecimizde, biz milletvekillerine, değerli arkadaşlarım zam yapmadık. Hani geçmiş dönemlerdeki gibi yapmadık, sadece en düşük memur ne alıyorsa zam noktasında, milletvekili onu aldı. Böyle ekstra bazı oyunlar oynayalım vesaire bu tür şeyler yapmadık. Ne diyor biliyor musunuz? 'Her milletvekillinin altına araba veriyormuşuz'. Bir televizyon kanalında bizzat dinledim. Ondan sonra 'benzinlerini, uçak paralarını filan veriyor' diyor. Bu terbiyesizliktir, bu terbiyesizliktir.'' -''Milleti tahrik etmek için ellerinden geleni yapıyorlar''- İktidara geldiklerinde, milletvekillerinin bütün lojmanlarını sattıklarını anımsatan Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Bu nasıl terbiyesizlik. Kalk bunu söylesene. Bu milletvekilleri lojmanlar satıldığı zaman kalkıp da en ufak ses çıkarmadılar. Bunu, bu parlamento yaptı, AK Parti Hükümeti ile yaptı. Niye bunu konuşmuyorsun, niye bunu dillendirmiyorsun? Şu anda benim milletvekillerimin çoğu kirada oturuyor. Bunu niye konuşmuyorsun? Ayıptır yahu. Yani böyle milleti tahrik etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Milletvekilleri, zannediyor ki, el bebek gül bebek çalışıyor. 'Ee olmasın efendim' diyor. Tamam da birileri bu işi götürecek. Bu bir aşk meselesi, dertli olmak meselesi. Hele hele Anadolu milletvekilleri, Anadolu'dan gelen misafirlerini ağırlamak zorundadır. Ağırlamadığı zaman aynen o televizyon spikeri gibi ne derler biliyor musunuz? 'Bak milletvekili oldu bizi kabul etmedi, bizi ağırlamıyor, yemek yedirmiyor, çay içirmiyor, otelde konaklama sağlamıyor' derler. Hemen bunu söylerler. Bunlar yaşadıklarımız. Ama onun bundan haberi var mı? Bunu duymaz. Ayıptır yahu. Yani milletin temsilcisini, milletle nasıl ayırıyorlar, bunun oyunlarını oynuyorlar.'' Erdoğan, şöyle devam etti: ''Kardeşim sigarayı içmezsin olur biter. Ne olacak? Alkolü biraz daha az tüketirsin olur biter. Ne olacak? Kalkıp da Porsche kullanacağına, lüks 2000 CC'nin üzerinde kullanacağına gel FİAT, Volkswagen kullan ne olacak? Bunları kullan, biraz daha düşür harcamayı. Bunu düşürdüğün zaman olur biter. Ve ülkenin cari açık sorunu var. Eğer biz burada işe dikkat etmezsek hani Rahmetli Özal'ın 'kemer sıkma' dediği olay, işi sıkı tutmazsak biz de Yunanistan'ın durumuna mı düşelim? Biz eşeği sağlam kazığa bağlayacağız kardeşim. Ondan sonra da Allah'a emanet. Çünkü biz, ayağa kalkan bir ülkeyiz şu anda.'' -Küresel ekonomik kriz- 2008 yılında başlayan küresel ekonomik krizin, dünyada etkisini bugün de bütün yoğunluğuyla sürdürdüğünü ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: ''Her gün medyadan krizin çeşitli ülkelerdeki olumsuz etkilerine dair haberler aldık, almaya devam ediyoruz. Gelişmiş pek çok ekonomide göstergeler maalesef uzun süredir negatif bir çizgide seyrediyor. ABD ve AB ülkeleri de dahil pek çok ülkede kriz yönetimlerinden maalesef istenen sonuçlar henüz alınamadı. Türkiye dünyada büyük sıkıntıların yaşandığı böyle bir dönemde büyüme dinamizmi ve istikrarıyla dikkat çekiyor. Türkiye'nin kriz yönetimindeki başarısı, geçmişte bizim yaşadığımız sıkıntıları bugün yaşamakta olan ülkeler için bir örnek teşkil eder hale geldi.'' ''Biz sadece küresel ekonomik krizin etkilerini bertaraf etmiyor, aynı zamanda yakaladığımız her büyük hedefin yerine daha büyüğünü koymayı da başarıyoruz'' diyen Erdoğan, şunları kaydetti: Ülke olarak en olumsuz şartlarda bile büyümeye, gelişmeye, ilerlemeye devam ediyoruz. Ekonomimizi birçok ülke için gıpta edilir hale getiren asli faktör budur. Buralara dersimize çok iyi çalışarak geldik. Hatta şunu da rahatlıkla söyleyebilirim ki, bu noktaya geçmişte yaşadığımız ekonomik krizlerden kendimize doğru dersler çıkardığımız için geldik. 9 yıllık AK Parti iktidarının bırakın her yılını, her ayını, her gününü bir önceki günden daha ileride tamamlamak için büyük gayret sarf ettik.'' -Erdoğan'ın annesinin vefatı- ''Türkiye'nin her derdiyle ilgilenmek, milletimizin her sıkıntısına herkesten önce koşmak bizim boynumuzun borcudur'' diyen Erdoğan, ''Tek bir arkadaşımın bile ne halkın huzuruna, ne hakkın huzuruna alnında en ufak bir lekeyle çıkmasına gönlümüz razı değildir'' dedi. Annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatıyla dolayısıyla ilgilerini ve dualarını esirgemeyen tüm vatandaşlara ve partililere, kendisi ve ailesi adına teşekkür eden Başbakan Erdoğan, ''Haklarını bizlere helal etsinler'' diyerek son verdi.