Siyasilerden Birand mesajı: Saygın gazeteci olarak hatırlanacak

Gazeteci Mehmet Ali Birand'ın vefatı ardından siyasetçiler başsağlığı dileyen mesajları yayımladılar. Birand için Başbakan Recep Tayip Erdoğan, "Geriye bıraktığı eserleriyle daima seçkin ve saygın bir gazeteci olarak hatırlanacaktır" ifadesini kullanırken, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de "Renkli kişiliği, kendine has üslubu, cesareti, bilgisi, tecrübesi, başarılı meslek kariyeri, yetiştirdiği değerli gazeteciler ve Türkiye'nin önemli meseleleri konusunda açık sözlülükle savunduğu fikirleriyle sevilen, sayılan, yeri doldurulamayacak bir gazeteci" dedi.

Cumhurbaşkanı Gül, Birand'ın vefatı nedeniyle yayımladığı başsağlığı mesajında şunları belirtti:

''Dünden bu yana devam eden umutlu bekleyişin ardından, bugün maalesef Mehmet Ali Birand'ı kaybettik. Türkiye'nin başı sağolsun.

Mehmet Ali Birand, renkli kişiliği, kendine has üslubu, cesareti, bilgisi, tecrübesi, başarılı meslek kariyeri, yetiştirdiği değerli gazeteciler ve Türkiye'nin önemli meseleleri konusunda açık sözlülükle savunduğu fikirleriyle; sevilen, sayılan, yeri doldurulamayacak bir gazeteci ve haberciydi. Gazeteciliğin ve televizyon haberciliğinin sembol ve öncü ismi Mehmet Ali Birand, köşe yazıları, haber programları, dünya çapında ses getiren röportajları, yakın tarihimizi aydınlatan belgeselleri ve yazdığı kitaplarla Türk basınında fark yaratmıştır. Yakından tanıdığım ve büyük değer verdiğim duayen gazeteci Mehmet Ali Birand'ı her zaman saygı, sevgi ve takdirle hatırlayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet, Birand ailesine ve Kanal D ailesine, sevenlerine, basın dünyamıza başsağlığı diliyorum.''

'Sevgiyle hatırlayacağız'

TBMM Başkanı Cemil Çiçek de Birand'ın ardından yayımladığı mesajda şunları kaydetti:



''Yazılı basında gösterdiği başarıyı, televizyonculukta da devam ettiren ve yaptığı 32. Gün programı ile haberi bütün boyutlarıyla izleyiciye aktaran basın dünyamızın duayen ismi merhum Birand'ı sevgiyle hatırlayacağımızı ifade etmek istiyorum.

Çalıştığı kurumlara ufuk kazandıran merhum Birand'ın, sorgulayıcı habercilik yöntemiyle her zaman hatırlanacağını biliyorum. Yetiştirdiği gazetecilerle basın dünyamıza nitelik kazandıran merhum Birand'a Allah'tan rahmet, değerli yakınlarına ve basın dünyamıza başsağlığı diliyorum.''

'Saygın bir gazeteci olarak hatırlanacak'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Mehmet Ali Birand'ın geriye bıraktığı eserleriyle daima seçkin ve saygın bir gazeteci olarak hatırlanacağını" bildirdi. Başbakan Erdoğan, Birand'ın vefatı nedeniyle yayımladığı mesajda şunları söyledi:

''Mesleğine tutkunluğu, çalışkanlığı ve üretkenliğiyle meslektaşlarının yanı sıra okurlarının ve izleyicilerinin de takdirine mazhar olan Sayın Birand, geriye bıraktığı eserleriyle daima seçkin ve saygın bir gazeteci olarak hatırlanacaktır. Mehmet Ali Birand'a Allah'tan rahmet, ailesine ve medya camiamıza sabır ve metanet diliyorum.''

Özgün haberciliğin önde gelen ismi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da mesajında, özgür basın, özgür yayıncılık ve özgün haberciliğin önde gelen ismi Birand'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini ifade etti.

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de yayımladığı mesajda, ''Değerli gazeteci ve fikir adamı Mehmet Ali Birand'ı kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz'' ifadesini kullandı. Demirel, Birand'a Allah'tan rahmet, ailesine, dostlarına, sevenlerine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

'Cesur bir gazeteciydi'

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da Ümraniye Nikah Sarayı'nda düzenlenen Tevfik İleri'yi anma programı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Mehmet Ali Birand'ı tedavi gördüğü hastanede öğle saatlerinde ziyaret ettiğini ancak yalnızca oğlu ve hekimleriyle görüşebildiğini söyledi.

Birand'ın saat 18.30 sıralarında hayatını kaybettiğini ifade eden Arınç, ''Türkiye için çok önemli, demokrat ve cesur bir gazeteciydi. Televizyon yayıncılığında çok başarılı bir isimdi. Arkasında çok güzel eserler ve çok iyi bir isim bıraktı. Böyle kısa bir süre içinde hayatını kaybetmiş olması hepimizi derinden üzdü. Allah'tan rahmet diliyorum, Allah taksiratını affetsin. Eşine, çocuklarına, sevenlerine, çalıştığı kuruma, mesai arkadaşlarına başsağlığı diliyorum'' diye konuştu.

Arınç, Birand'ın cenazesinin İstanbul'dan kalkacak olması halinde kendisinin ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da MKYK Toplantısı olmasına rağmen katılacağını belirtti.

Birand'ın vefatından dolayı gerçekten çok üzgün olduğunu dile getiren Arınç, şunları kaydetti:

''En son 32. Gün'ü birlikte yapmıştık. 2012 yılının bir değerlendirmesini yapmıştık. O da benim için bir hatıra olacak. Meclis Başkanlığım döneminden bu yana her konuyu birlikte paylaştığımız, geçmiş yakın siyasi tarihin üzerindeki bütün perdeleri kaldıran çok cesur bir insandı, yazarken de televizyon programları yaparken de... Ona çok borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Kendisine tekrar Allah'tan rahmet diliyorum.''

'Duayen isim'

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da mesajında, ''Ülkemizdeki yazılı ve görsel medyanın duayen isimlerinden olan Mehmet Ali Birand, kendine has haberciliği ile marka isimlerden olmuştur. Vefatı dolayısıyla merhum Mehmet Ali Birand'a Allah'tan rahmet, ailesi, basın camiası ve sevenlerine başsağlığı diliyorum'' dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ da mesajında, gazetecilik yaşantısına sayısız başarılar sığdıran, Türk gazeteciliği ve televizyonculuğunun gelişmesine öncülük eden Birand'ın, örnek bir gazeteci ve Türkiye için önemli bir değer olduğunu belirtti.

Yeni nesiller onu örnek alacak

DSP Genel Başkanı Masum Türker, mesajında, ''Birand, mesleğinde gösterdiği ustalık ve sergilediği objektiflik, kamuoyunu aydınlatma konusundaki gayretkeşliği ile Türk milletinin kalbindeki yerini daima koruyacaktır. Basın dünyasına katılan yeni nesiller daima onu örnek alacaktır'' dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise ''Mehmet Ali Birand, en son sunduğu bülteninde 'Dualarınızı bekliyorum' demişti. Türkiye'de birçok habere çalışkanlığıyla mantıklı yaklaşımıyla üretken imzalar atan Birand'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine, basın camiasına başsağlığı ve taziyelerimi bildiririm'' dedi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da Birand'ın, Türk basınında daima ilklere imza attığını ifade ederek, kendisine Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve medya dünyasına başsağlığı diledi.

'Gazetecilik sevdası örnek oldu'

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Atilla Sertel de ''Hastalığına rağmen, son güne kadar Kanal D ana haber bülteniyle ekranda yer alan, gazetedeki yazılarını aksatmadan devam ettiren Mehmet Ali Birand'ın gazetecilik sevdası hepimize örnek olmuştur'' dedi.

Spor camiası

Galatasaray Kulübü tarafından yayımlanan başsağlığı mesajında da ''Türk basın tarihinde unutulmaz yerini yaşarken alan Mehmet Ali Birand, pek çok gazetede ve televizyon kanalında uzun yıllar çalışmış, birçok başarılı işe imza atmıştı. Merhuma Tanrı'dan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz'' ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş spor kulüpleri ile Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Basketbol Federasyonu da Birand'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

En çok öğrenci yetiştirmiş isimlerden birisi

Mehmet Ali Birand'ın vefatının ardından CNN Türk'ün canlı yayınına bağlanan Hürriyet Gazetesi yazarı Sedat Ergin de ''Televizyon piyasasında önde gelen, parlak, başarılı genç arkadaşlarımıza baktığımızda, önemli bir bölümünün stajyer olarak Mehmet Ali Birand'ın yanında başladığını ve onun yanında yetiştiğini görüyoruz. Belki en çok öğrenci yetiştirmiş isimlerden birisidir'' dedi.

'Hiç rakip olmadık'

Kanal D-Show TV ortak yayınında konuşan Show TV Haber Dairesi Başkanı Ali Kırca da Birand ile hiç rakip olmadıklarını ve her şeyi hep paylaştıklarını kaydederek, ''Yaptığımız, yapacağımız şeyleri, haberleri önceden haber verdik hep. O bana programların içeriğini sordu, ben ona sordum. Çünkü Türkiye'ye bir şeyler anlatmaya çalışıyorduk ta 80'lerden bu yana. Aynı maceranın içindeydik aslında aynı kaderi paylaşarak geldik'' diye konuştu.

Ali Kırca, bu akşam yayımlanacak Siyaset Meydanı'nın bir köşesinde 32. Gün logosu olacağını ve Siyaset Meydanı'nı 32. Gün için de yapacağını belirterek, ''Merak etmesin Birand, emanet bendedir. Biz yolculuğa beraber başladık. Vekaleten 32. Gün'ün adını Siyaset Meydanı'nda yaşatmaya devam edeceğiz. Yaşayacak da. Bunu herkes böylece bilsin'' diye konuştu.

'Pozitif bakış açısıyla hatırlayacağız'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, vefat eden Mehmet Ali Birand için ''Onu hep gülümseyen yüzü, gafları, mesleğine olan aşkı ve pozitif bakış açısıyla hatırlayacağız'' dedi.

Türkiye gerçek bir tarafsız düşünce insanını kaybetti

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı da mesajında, ''Türkiye gerçek bir tarafsız düşünce insanını, Türk medyası kendi başına bir ekol yaratmış duayen bir gazeteciyi kaybetti. Çok sevgili dostum Mehmet Ali Birand'ın bu ani vefatını üzüntüyle duymuş bulunuyorum. Şahsım ve Sabancı Topluluğu adına merhuma Allah'tan rahmet geride kalanlara sabır diliyorum'' ifadelerini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi de mesajında ''Anlattıklarından, bildirdiklerinden ve özellikle AB süreciyle ilgili yazdıklarından çok şey öğrendiğimiz Birand'ın kaybından duyduğumuz derin üzüntüyü belirtir, tüm ihracat camiası adına Birand ailesine, Doğan Medya Grubu'na ve basın camiasına başsağlığı dileriz'' dedi.

'Büyük üzüntü içindeyiz'

Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş) Genel Başkanı Gürsel Eser de yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

''Medya İşçileri Sendikası olarak, Mehmet Ali Birand'ın vefatı nedeniyle büyük üzüntü içerisindeyiz. Türk basınının önde gelen isimlerinden Birand, haberciliği hep en önde tutan, meslekteki heyecanını hiçbir zaman kaybetmeyen ve bu heyecanla onlarca usta haberci yetiştiren bir büyük usta olarak hepimize örnek olmuştu. Haberleri, belgeseli ve programlarıyla büyük yankı uyandıran Mehmet Ali Birand'a Allah'tan rahmet, ailesi, Kanal D çalışanları ve basın camiamıza başsağlığı dilerim.''