Sevenleri anlatıyor: Mehmet Ali Birand öldüyse herkes ölür...

Dün safra kesesindeki stent değişimi için ameliyat olan Kanal D Haber Grup Başkanı Mehmet Ali Birand, hayatını kaybetti. Birand'ın meslektaşlarından siyasilere binlerce seveni twitter'da üzüntülerini paylaştı.
İşte Birand'ın ölümünün ardından twitter'daki paylaşımların bazıları:
@HuseyinYayman
Güzel insan Mehmet Ali Birand'a Allah rahmet eylesin...O öldüyse herkes ölür...
@PervinBuldan
Mehmet Ali Birand ruhun şad olsun.Ölüm sanada yakışmadı.
@Ahmet_Davutoglu
Türk basınının usta kalemi Mehmet Ali Birand'ın ölümü basın camiamız ve ülkemiz için büyük kayıp.Geçen hafta uzun bir toplantıda beraberdik.
@zeynepgurcanli
Bugun gazeteciler agliyor... #Birand
@yildarado
Bizim nesil Türkiye dışında da bir dünya olduğunu 32. Gün'le keşfetmişti. Allah rahmet eylesin. #birand
@HurAyse
Mehmet Ali Birand'ın vefatına çok üzüldüm. Kişisel olarak da mesleki olarak da yolumuz kesişmedi ama tabu kırıcılığına hep saygı duydum.
@aysebohurler
Mehmet Ali Birand bir habercilik duayeni idi,Allah rahmet etsin,ailesine sabirlar versin
mustafa yesil @mysl17
M.ali Birand bey aramızdan ayrıldı.Ailesi ve dostlarının bası SAGOLSUN
@Egemen_Bagis
Sevgili Mehmet Ali Birand ağabeyime Allah'tan gani, gani rahmet, ailesine, okurlarına, izleyicilerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.
@NuhAlbayrak
M.Ali Birand tanıdığım en çalışkan gazetecilerdendi. Gezilerde hiç boş durmaz, sürekli özel iş peşinde koşardı. Hastayken bile...
Sirin Payzin @siring
Cok kavga ettik o bana ben ona cok kizdim.Sonra baristik ben ondan ozur diledim o benden..Kizdiklarimi unuttum.Birand'a tesekkurler
@ismet_berkan
Ah Birand ah...
@hc_huseyincelik
Duayen gazeteci M.Ali Birand'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve basınımıza sabır ve başsağlığı diliyorum.Çok önemli bir değeri kaybettik.
@ismailsaymaz
solcusu da, dindari da, ataturkcusu de, cemaatcisi de hayirla yad ettigine gore birand, ardinda guzel bir hayat birakti. huzur icinde yatsin
@ahmettulgarr
Sınırları zorlayan, saygın bir gazeteciyi yitirdik. Üzgünüm.
@necmiyealpay
Memet Ali Birand... Bazen oportünist ama genellikle cin gibi. Gerçekliğe gitgide daha bağlı.
@cerensozeri
Meslegine tutkuyla bagli oldugu kadar yapilan hatalari kendisininkiler de dahil durustce elestirebilen bir gazeteciydi #guleguleBirand
@zeynepgurcanli
Nur içinde yat Birand! Genel Yayın Yönetmeni de olsa, muhabirlikten hiç vzgeçmeyen gazeteci...
@ezgibasaran
Ah Mehmet Ali abi seni çok özleyeceğiz, enerjini, meslek aşkını
@sakiksirri
Sevgili Birand çok iyi bir dosttu,Türkiye halkları önemli bir değerini kaybetti
nazli ilicak @Notredamedesion
SEVGİLİ BİRAND'I KAYBETTİK BAŞIMIZ SAGOLSUN
@memetsimsek
Onun sunduğu haberlerde acı tatlı nice hatıramız oldu, neleri ilk onu ağzından duyduk kimbilir. Allah M.Ali Birand'a rahmet etsin..
@UmutBitmesin
Hayat bu kadar boş işte. Kimselere randevu vermemiştik halbuki, neden gittin ki? Mekanın cennet olsun.
@Armagan_caglaya
Her akşam 7 de gördüğün birisini bir daha görmeyeceğini bilmek insanın içinde büyük bir boşluk