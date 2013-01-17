Sevenleri anlatıyor: Mehmet Ali Birand öldüyse herkes ölür...

Dün safra kesesindeki stent değişimi için ameliyat olan Kanal D Haber Grup Başkanı Mehmet Ali Birand, hayatını kaybetti. Birand'ın meslektaşlarından siyasilere binlerce seveni twitter'da üzüntülerini paylaştı.

İşte Birand'ın ölümünün ardından twitter'daki paylaşımların bazıları:

@HuseyinYayman

Güzel insan Mehmet Ali Birand'a Allah rahmet eylesin...O öldüyse herkes ölür...

@PervinBuldan

Mehmet Ali Birand ruhun şad olsun.Ölüm sanada yakışmadı.

@Ahmet_Davutoglu

Türk basınının usta kalemi Mehmet Ali Birand'ın ölümü basın camiamız ve ülkemiz için büyük kayıp.Geçen hafta uzun bir toplantıda beraberdik.

@zeynepgurcanli

Bugun gazeteciler agliyor... #Birand

@yildarado

Bizim nesil Türkiye dışında da bir dünya olduğunu 32. Gün'le keşfetmişti. Allah rahmet eylesin. #birand

@HurAyse

Mehmet Ali Birand'ın vefatına çok üzüldüm. Kişisel olarak da mesleki olarak da yolumuz kesişmedi ama tabu kırıcılığına hep saygı duydum.

@aysebohurler

Mehmet Ali Birand bir habercilik duayeni idi,Allah rahmet etsin,ailesine sabirlar versin

mustafa yesil @mysl17

M.ali Birand bey aramızdan ayrıldı.Ailesi ve dostlarının bası SAGOLSUN

@Egemen_Bagis

Sevgili Mehmet Ali Birand ağabeyime Allah'tan gani, gani rahmet, ailesine, okurlarına, izleyicilerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.

@NuhAlbayrak

M.Ali Birand tanıdığım en çalışkan gazetecilerdendi. Gezilerde hiç boş durmaz, sürekli özel iş peşinde koşardı. Hastayken bile...

Sirin Payzin @siring

Cok kavga ettik o bana ben ona cok kizdim.Sonra baristik ben ondan ozur diledim o benden..Kizdiklarimi unuttum.Birand'a tesekkurler

@ismet_berkan

Ah Birand ah...

@hc_huseyincelik

Duayen gazeteci M.Ali Birand'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve basınımıza sabır ve başsağlığı diliyorum.Çok önemli bir değeri kaybettik.

@ismailsaymaz

solcusu da, dindari da, ataturkcusu de, cemaatcisi de hayirla yad ettigine gore birand, ardinda guzel bir hayat birakti. huzur icinde yatsin

@ahmettulgarr

Sınırları zorlayan, saygın bir gazeteciyi yitirdik. Üzgünüm.

@necmiyealpay

Memet Ali Birand... Bazen oportünist ama genellikle cin gibi. Gerçekliğe gitgide daha bağlı.

@cerensozeri

Meslegine tutkuyla bagli oldugu kadar yapilan hatalari kendisininkiler de dahil durustce elestirebilen bir gazeteciydi #guleguleBirand

@zeynepgurcanli

Nur içinde yat Birand! Genel Yayın Yönetmeni de olsa, muhabirlikten hiç vzgeçmeyen gazeteci...

@ezgibasaran

Ah Mehmet Ali abi seni çok özleyeceğiz, enerjini, meslek aşkını

@sakiksirri

Sevgili Birand çok iyi bir dosttu,Türkiye halkları önemli bir değerini kaybetti

nazli ilicak @Notredamedesion

SEVGİLİ BİRAND'I KAYBETTİK BAŞIMIZ SAGOLSUN

@memetsimsek

Onun sunduğu haberlerde acı tatlı nice hatıramız oldu, neleri ilk onu ağzından duyduk kimbilir. Allah M.Ali Birand'a rahmet etsin..

‏@UmutBitmesin

Hayat bu kadar boş işte. Kimselere randevu vermemiştik halbuki, neden gittin ki? Mekanın cennet olsun.

‏@Armagan_caglaya

Her akşam 7 de gördüğün birisini bir daha görmeyeceğini bilmek insanın içinde büyük bir boşluk