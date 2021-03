Erdoğan: Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde şu anda aşı sıkıntısı var, biz ise aşılarımızı aldırmaya başladık

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın döneminde Türkiye'de sağlık krizi ne sosyal çöküntü görüntülerine şahit olunmadığını belirtirken, "Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde şu anda aşı sıkıntısı var, aşı bulamıyorlar. Biz ise hamdolsun aşı konusunda attığımız adımlarla, yaptığımız ödemeyle aşılarımızı aldırmaya başladık, ilk etapta 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sosyal Atama Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın En müreffeh ülkelerinden dahi yürek burkan sahnelerinin görüldüğü süreci ülke olarak en az sıkıntıyla geride bırakmayı başardık. Bu yılın bütçesinde sosyal destek harcamaları için ayırdığımız rakam 81 milyar lirayı geçiyor. İnşallah her kesimden vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu, her an yanında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Erdoğan, "bir toplumun vicdanını ölçmenin en kestirme yolunun engellilerine davranışına bakmak" olduğunu savunurken, "Hükümete geldikten sonra üzerinde en çok durduğumuz hususlardan biri engellilerimizin topluma kazanması faaliyetleridir. 2005 yılında engelliler kanununu çıkardık, hemen ardından BM Engelli Hakları Sözleşmesi'ni imzaladık. Engellilerimize bakım hizmeti sunmaya veya bakımlarına destek olmaya başladık. 536 bine yakın engellimize ailelerinin yanında bakım desteği sağlıyoruz. İstihdam meselesinde de devrim niteliğinde adımlar attık. Kamu kurumlarındaki memur kadrolarının engellilere tahsisli olan yüzde üçünün etkin şekilde kullanılabilmesi için merkezi yerleştirmeye dayalı bir sistem kurduk. Kamu işçi kadroları içinde merkezi yerleştirme yöntemine geçtik. 2002 yılında yalnızca 5777 olan engelli memur sayımızını, 58 bin 319'a yükselttik" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Bugün devlet korumasında yetişmiş gençlerden 193'ünün, engellilerimizden 2 bin 140'nın, şehit ve gazi yakınlarımızdan 370'nin atamasını yapacağız. Bu kardeşlerimize görev yerlerinde başarılar temenni ediyorum. Türkiye'nin anayasamızda belirtilen sosyal devlet tezahürü olarak gördüğüm bu uygulamada emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Bizim geleneğimizde devlet kimsesizlerin de kimsesidir. Ailelerini kaybeden evlatlarımıza sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Tarihimizin en önemli kurumları olan vakıfların hemen tamamının senedinde öksüzlere ve yetimlere sahip çıkma maddesi yer almaktadır. Rahmetli Kazım Karabekir Paşa'nın yetim ve öksüz kalan çocuklara gösterdiği ali cenaplık hafızalarımızdadır. Bu model maalesef devam ettirilememiştir.

Hükümete geldiğimizde devlet korumasındaki çocukların adeta balık istifi şeklinde barındırıldığını gördük. Topluma uyum sağlamaktan uzak çocuklarımız ne eğitim alabiliyor ne meslek sahibi olabiliyordu. Çocuklarımızın yetiştirilme modelini baştan sona değiştirdik. Ev düzenine geçtik. 13 bin 524 çocuğumuzun bakımını hazırladığımız bu evlerde sürdürüyoruz. Ailelere destek vererek çocuklarımızın kendi aileleriyle yaşamasını sağladık. 18 yılda verdiğimiz desteklerle 652 bin çocuğumuzun ailelerinin yanında yaşamasını temin ettik.

Bir toplumun vicdanını ölçmenin en kestirme yolu, engellilerine davranışına bakmaktır. Engellilerine sahip çıkan toplum yıkılmaz bir bünyeye sahiptir. Hükümete geldikten sonra üzerinde en çok durduğumuz hususlardan biri engellilerimizin topluma kazanması faaliyetleridir. 2005 yılında engelliler kanununu çıkardık, hemen ardından BM Engelli Hakları Sözleşmesi'ni imzaladık. Engellilerimize bakım hizmeti sunmaya veya bakımlarına destek olmaya başladık. 536 bine yakın engellimize ailelerinin yanında bakım desteği sağlıyoruz. İstihdam meselesinde de devrim niteliğinde adımlar attık. Kamu kurumlarındaki memur kadrolarının engellilere tahsisli olan yüzde üçünün etkin şekilde kullanılabilmesi için merkezi yerleştirmeye dayalı bir sistem kurduk. Kamu işçi kadroları içinde merkezi yerleştirme yöntemine geçtik. 2002 yılında yalnızca 5777 olan engelli memur sayımızını, 58 bin 319'a yükselttik. Böylece kamudaki engelli kontenjanının doluluk oranını yüzde 82 seviyesine kadar çıkardık. Tayinden yer değiştirmeye, mesai düzenine kadar her konuda engellilerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Engellilerimizin her alanda hayatın içinde yer aldığına şahit oluyoruz. Önümüzdeki dönemde de hizmet vermeye, yanlarında olmaya devam edeceğiz.

Bir insanın bilerek ve isteyerek ölümün üzerine yürümesi kadar büyük bir fedakarlık yoktur. Şehit yakınlarımızı ve gazilerimiz daima başımızın tacı olmuştur. Devletimiz geçmişten bugün çeşitli düzenlemelerle bu insanlarımıza çeşitli imkanlar sağlamıştır. Biz de hükümete geldikten sonra şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin üzerine titredik, hak ve imkanlarını genişlettik. Terörle mücadelede, sınır ötesi harekatlarımızda, 15 Temmuz'da şehit olan ve gazilikle şereflenen her kardeşimize pek çok farklı kalemde ciddi destekler verdik. Tazminattan maaşa, istihdama kadar her konuda uygulamalara imza attık. Hükümete geldiğimizde bu kapsamda kamuda istihdam edilen kişi sayısı 6 bin 315 idi. Bugün ise aynı kapsamda istihdam edilenlerin sayıdı 45 bine yaklaştı. Devlet olarak elimizdeki tüm imkanlarımızı şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin emrine sunmak suretiyle kendilerine şükranlarımızı iletmeye çalışıyoruz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Türkiye'nin sahip olduğu hizmet alt yapısının gücü ve sosyal devlet vasfının genişliği kriz döneminde çok daha ortaya çıkıyor. Salgın döneminde sadece sağlık altyapımızın ve GSS'mızın gücünü görmedik, aynı zamanda sosyal destek sistemimizin kapsayıcılığını da test ettik. 1 yıla yaklaşan salgın döneminde hamdolsun yüreklerimizi yakacak ne sağlık krizi ne de sosyal çöküntü görüntülerine şahit olduk. 46 milyar lirayı geçen sosyal koruma kalkanı ödemelerimiz ve geniş bir alanda verdiğimiz desteklerle ülkemizin ayakta kalmasını sağladık. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde şu anda aşı sıkıntısı var, aşı bulamıyorlar. Biz ise hamdolsun aşı konusunda attığımız adımlarla, yaptığımız ödemeyle aşılarımızı aldırmaya başladık ve ilk etapta 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek ve süratle aşılamayı başlattık. En müreffeh ülkelerinden dahi yürek burkan sahnelerinin görüldüğü süreci ülke olarak en az sıkıntıyla geride bırakmayı başardık. Bu yılın bütçesinde sosyal destek harcamaları için ayırdığımız rakam 81 milyar lirayı geçiyor. İnşallah her kesimden vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu, her an yanında olmayı sürdüreceğiz.

Atamasını yapacağımız 3 bin 603 gencimize, engellimize, şehit yakınımıza, gazi ve gazi yakınımıza kadrolarının hayırlı olmasını diliyorum.