Erdoğan: Bir olduk, beraber olduk, Kudüs olduk; tüm dünyaya nam saldık (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hakkari 6. Olağan İl Kongresinde konuştu. Erdoğan, \"Önümüzdeki bahardan itibaren, uzun zamandır güvenlik sebebiyle uygulanan yaylalara çıkma yasaklarını inşallah kaldırıyoruz. Ancak, yaylalarınıza lütfen sahip çıkacaksınız. Teröristlere kalkıp da en ufak bir tehditte \'Al sana bir baş hayvan\' diyecek misiniz? Mesele o. Buyurun yaylalara çıkın güvenlik de bizden inşallah\" dedi.

\"HAKKARİ\'DEKİ SU SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ\"

Hakkari\'deki su sorununa değinen Erdoğan, bu sorunu çözeceklerini anlatırken, \"24 saat Hakkari\'de suyunuzu inşallah alacaksınız. Terör örgütünün yakıp- yıktığı Yüksekova\'yı yeniden ayağa kaldırdık. Hala 3 binin üzerinde konutun inşası sürüyor. İnşallah önümüzdeki yaza kadar bu 3 bin konutun tamamı bitmiş olacak\" dedi.

\"128 ÜLKE, \'İRADEMİZİ SATIN ALAMAZSINIZ\' DEDİ\"

BM\'deki Kudüs kararına ilişkin Erdoğan, şunlarısöyledi:

\"Mesele niyet meselesi. Elinizin altında dünyanın en büyük hazineleri de olsa oradan bir şey çıkmaz. Küdüs meselesinde çıktı mı? Kudüs meselesinde dünyanın dolarları neredeydi? Belli değil mi? Tehdit ettiler mi? Ettiler. Peki kimler oy verdi? 15 bin, 18 bin nüfuslu, adını bile yeni duyduğum bir yer. Kim verdi? 21 bin nüfuslu bir yer. Kim verdi? 25-30 bin nüfusu olan bir yer. Niye? Dolarlar sadece oraya yetti ama bunların sayısı da 8 ülkeydi. Kendisiyle beraber 9. Peki 128 ülke ne dedi? \'Siz dolarlarınızla, gücünüzle bizim irademizi satın alamazsınız\' dedi. \'Sizin gücünüz bizim irademizi alt etmeye yetmez\' dedi. Ben şimdi diyorum ki; terörün gücü Hakkarili kardeşimin gücünü alt etmemelidir. Şimdi bizim derdimiz Hakkari\'ye özel sektör gelsin yatırımını yapsın. Girişimci de güven, huzur ister. Bunlar olmazsa teşvik verseniz de yatırımcı gelmez, gelmiyor. Terör örgütü yatırımcıyı kaçırırsa buraya yatırım gelir mi? Gelmez.\"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari\'de önümüzdeki bahar aylarından itibaren uzun zamandan bu yana güvenlik nedeniyle uygulanan yaylalara çıkma yasaklarını kaldıracaklarını açıkladı. Erdoğan, şöyle konuştu:

\"Ancak yaylalarınıza lütfen sahip çıkacaksınız. Teröristlere kalkıp da en ufak bir tehditte \'al sana bir baş hayvan\' diyecek misiniz? Mesele o. Buyurun yaylalara çıkın güvenlik de bizden inşallah. Et fiyatlarının yüksek olmasından dolayı hayvancılığı tartışıyoruz. Hakkari\'nin bu güzel yaylaları varken bizim bu tartışmayı yapıyor olmamız ne kadar abes değil mi? Yayla yasakları kalktığında Hakkari\'den hayvancılık konusunda büyük bir atak bekliyoruz. Maden ocaklarının faaliyetlerini rahatça sürdürebilmesi için gereken alt yapıyı oluşturuyoruz. Bölgemizdeki sınır ticaretini meşru ve sürdürülebilir hale getirmek için sınır kapılarının sayısını arttırıyoruz. Öyle kaçağa göçeğe gerek kalmadan ticareti yapan her kardeşimizin işini yürütmesi için her türlü kolaylığı sağlayacağız.\"

\"KUZEY IRAK YÖNETİMİ BİRİLERİNİN GAZINA GELİP YANLIŞ YOLA SAPMASAYDI..\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari sınırında bulunan Kuzey Irak yönetimine yıllarca en büyük desteği kendilerinin verdiklerini anlattırken de, \"En zor dönemlerinde, Başbakanken 2 milyar dolar kredi verdim. Şimdi maaş ödeyemiyorlar. Olaya kardeşçe baktık. Ama onlar \'Petrol varsa biz varız\' diyorlar. Kuzey Irak Yönetimi birilerinin gazına gelip yanlış bir yola sapmamış olsaydı bugün orada yaşanan sıkıntıların hiç biri yaşanmayacaktı. Mesele; Kürt, Türk, Arap meselesi değildir. Mesele topyekûn coğrafya ve medeniyetimize dönük bir saldırı altında bulunuyor olmamızdır. Biz ne kadar kendi içimizde bölünürsek bu saldırının başarıya ulaşma şansı o kadar artar. Bölücü terör örgütü işte bu senaryonun gönüllü figüranlığına, kuklalığına taliptir. Kandil mesafe olarak buraya çok yakın ama emin olun oradakilerin zihinleri ve niyetleri buradaki kardeşlerimden çok çok uzaktır. Birlik olduğumuzda ne kadar güçlüysek ayrı olduğumuzda da o kadar tehdit altında olduğumuzu biliyoruz\" diye konuştu.

\"TÜRKİYE YOKSA HAKKARİ DE YOK; HAKKARİ YOKSA, BİZ DE YOKUZ\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde, \"Türkiye yoksa, Hakkari de yok. Hakkari\'deki kardeşlerimin bir geleceği de yok. Türkiye varsa ve güçlüyse Hakkarili kardeşimin de o derece umut dolu bir geleceği var. Aynı şekilde Hakkari yoksa biz de yokuz. Bunu böyle biliniz. Ayrılmak, bölünmek yok. Bu vatanımızı kimseye böldürtmeyiz. Yetti artık yetti. 35-40 yıldır bu ülkede bu milletin huzurunu kaçıranlar artık bunu yapamayacaklar. Hep birlikte Türkiye olacağız. Aksi takdirde hiçbirimizi bu coğrafyada tek gün barındırmazlar. Sınırlarımızın hemen dışında olanlar bizim için ibrettir\" dedi.

\"PAPA\'YI DA SAĞ OLSUN DEVREYE SOKTUK ONLAR DA ÇALIŞTI\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak İstanbul\'da tüm üyeleri davet ettiklerini, yaptıkları 1 haftalık çalışmayla Birleşmiş Milletler\'de, ABD\'nin İsrail ile birlikte o olumsuz kararını 128 üyeyle tersine çevirdiklerini anlattı. Erdoğan, şöyle devam etti:

\"Demek ki iman öyle bir şeydir ki tekeden bile süt çıkartır. Bizi iç meselelerimizle boğmaya çalıştıklarını kavradık. Kudüs\'ün İsrail\'in başkenti olarak tanınması girşiminde bölgemizle ilgili oyunun bir parçasıdır. Elimizden geleni yaptık çözüme kavuşturduk. Papa\'yı da aradık, sağ olsun devreye soktuk onlar da çalıştı. Venezula Devlet Başkanı\'nı, Putin\'i devreye sktuk. Hep birlikte çalıştık netice hasıl oldu. Dünya 5\'ten büyük. Amerika 1 kaldı. Dünya karşısında kaldı.\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, spor salonunu dolduran kalabalığın \'Hakkari il kalsın\' sloganlarına yönelik ise bir açıklamada bulunmadı.



