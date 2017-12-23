Erdoğan: Bir olduk, beraber olduk, Kudüs olduk; tüm dünyaya nam saldık (1)

Behçet DALMAZ-Yaşar KAPLAN-Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hakkari 6. Olağan İl Kongresi öncesi spor salonu önünde toplanan halka hitap etti. Erdoğan, Birleşmiş Milletler\'deki (BM) Kudüs kararını değerlendirirken, \"Bir olduk, beraber olduk tüm dünyaya nam saldık. Şüphesiz birileri bu birliğimiz hazmedemediler. Bir olduk; Kudüs olduk. Bir olduk; BM\'de 128\'e 9 olduk. O, 9\'un içinde neler var. 15 bin nüfuslu bir ülke var. Bakıyorsunuz 21 bin nüfuslu, 50 bin nüfuslu bir ülke var. Demek ki dolarlarla, demek ki korkuyla iradeler satın alınmaz. Karşımda yüreği gümbür gümbür atan Hakkari\'yi görüyorum\" dedi.

\"HAKKARİ\'MİZİ HEP BİRLİKTE SAHİPLENELİM\"

Konuşmasının devamında \"Hakkari\'mizi hep birlikte sahiplenelim\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

\"O çukurlu günleri biz çukura gömdük. Onları unuttuk. 15 yıl içinde bütün zorluklara rağmen Hakkari\'ye 10 katrilyon yatırım yaptık. Bazen üzülüyorum; Yüksekova\'da hastane yaptık, açılışına geldim, tehditlerle o gün açılışa kimseyi göndermediler. Niçin benim buradaki kardeşlerimi bizden uzak tutmak için tehdit ediyorlar, diye üzüldüm. O günden bende bir hatıra var; bir hamile hanım kardeşim yanıma geldi. Polis eşiydi. \'Beni bu gece taciz ettiler. Eşim görevdeydi. Geldiler evimizi bastılar. Bana tekme- tokat giriştiler. Ne olur bize burada korunaklı evler yapın dediler\' dedi. Yani bir hamile bayana bu teröristler gelip bunu yapabiliyor. Talimatlarımızı verdik, tedbirlerimizi ona göre aldık.\"



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