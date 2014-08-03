Erdoğan: Bir lira da beş lira da olsa hesabıma yardımlarınızı yapın

Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan, Köşk adayları için açılan bağış hesaplarına ilişkin, "Bankalara gidip desteklerinizi yatırdınız mı? Bir lira da beş lira da on lira da olsa… Mesele ben bu olayın içinde varım bunu demek. Para filan miktarı önemli değil. Ama ben de varım bu çok önemli" dedi.

Cumhurbaşkanlığı yolundaki rakiplerinden Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu'na seslenen Erdoğan, "Sana da yazıklar olsun seni aday gösterenlere de yazıklar olsun. Senin her yerin profesör olsa ne yazar ya. Bir de çıkıyor inkar ediyor. Her şey kayıtlarda var. Ben Çarkçı Kemal'i tanımıştım ama şimdi bir de çarkçı Ekmel çıktı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında Kocaeli'nde halka hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sana da yazıklar olsun seni aday gösterenlere de yazıklar olsun. Senin her yerin profesör olsa ne yazar ya. Bir de çıkıyor inkar ediyor. Her şey kayıtlarda var. Ben Çarkçı Kemal'i tanımıştım ama şimdi bir de çarkçı Ekmel çıktı. Dün çıkmış kendi aklında bize üslup dersi vermeye çalışıyor. Önce sen ahlak sahibi ol sen. Eğer o konuda bir tecrüben varsa, kapasiten varsa, git o dersi seni aday yapan Kılıçdaroğlu'na ve sabah akşam küfreden Bahçeli'ye ver.



Tabi ben eminim ki Kılıçdaroğlu da Bahçeli de bin pişman ama yapacakları bir şey yok. Şimdi İstanbul Edirnekapı Şehitliği'nde Mehmet Akif Ersoy'un kabrini ziyaretini bir izleyelim.

'Kılavuzu karga olanın nokta nokta...'

Sonra da bunu inkar ediyor. Ben diyor iyi bir edebiyatçıyım. Edebiyatı iyi bilirim diyor. Arkadaşlar hazırsanız bir de onu koyun. Konuştukça batıyor. Süleymaniye’de bayram namazı değil Ekmel, Süleymaniye’de bayram sabahı. Hale bak ya, pot üstüne pot kırıyor. Kılavuzu karga olanın nokta nokta…

'Konuştukça batıyor'

Şimdi ben CHP’ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Böyle bir adam cumhurbaşkanı olabilir mi ya? Böyle bir adam ey MHP’ye gönül veren kardeşlerim cumhurbaşkanı olabilir mi ya? Konuştukça batıyor. İnanıyorum ki CHP tabanından MHP tabanından bu adaya oy çıkmaz. Kocaeli bu monşere hiç yüz vermez.



Bugün buradan İstanbul’a geçiyoruz. Tarihi mitingimizi yapacağız. Maltepe’de yeni meydanda, bir milyon 250 bin metrekarelik alanda yapacağız. 23 Mart’ta buradan seslendiniz Yenikapı’da tarihi bir miting yaptınız. Bugün de buradan haykıracağız.

'Bankalara gidip desteklerinizi yatırdınız mı?'

Bankalara gidip desteklerinizi yatırdınız mı? Bir lira da beş lira da on lira da olsa… Mesele ben bu olayın içinde varım bunu demek. Para filan miktarı önemli değil. Ama ben de varım bu çok önemli.

'Tatil planlarımızı erteliyoruz'

Rehavet yok sandığa gidiyoruz. Tatil planlarımızı erteliyoruz. Tatilde olanları çağırıyoruz. Bu tarihi olayı asla ıskalamıyoruz. Cumhur, halk ilk kez cumhurbaşkanını seçiyor, tarih yazıyor tarih.

Yurt dışında yaşayıp da Türkiye’de tatil yapan kardeşime uyarı yapmak istiyoruz. Biz oy verme imkanını sağlarken, gümrükte oy verme işlemini de değiştirdik. Eskiden sadece giriş ve çıkışta oy kullanılıyordu. Şimdi 10 Ağustos’a kadar isteyen istediği zaman belirlenen 44 gümrük kapısından istediğinde oy kullanabilir. Antalya’da tatil mi yapıyor, gider havaalanında kullanabilir. Tatiline devam edebilir.