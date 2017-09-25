 Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz (1)

Özgür ALTUNCU - Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL, (DHA) KUZEY Irak\'taki referandumu değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Sonucuna bakmaksızın yok hükmünde kabul ediyoruz, gayrimeşrudur diyoruz\" dedi. \"Bir gece ansızın gelebiliriz\" diyen Erdoğan, \"Silopi\'de boşuna şu anda Silahlı Kuvvetler orada gerekli adımları atmadı. Taviz yok\" diye konuştu.

Erdoğan, \" Kuzey Irak Yerel Yönetimi, bakalım petrolünü hangi kanallarla nereye akıtacak veya nereye satacak? Vana bizde. Vanayı kapattığımız anda o iş de bitti\" dedi.

\"YOK HÜKMÜNDE KABUL EDİYORUZ, GAYRİMEŞRUDUR DİYORUZ\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul\'da düzenlenen Uluslararası Ombudsmanlık Toplantısı\'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak\'taki referandumu değerlendirdi. Erdoğan, \"Artık şimdi yeni bir dünyayı, yeni bir yer küreyi kurmak zorundayız. Aksi takdirde, çökecek sistemin altında hep birlikte kalacağımızı unutmayalım. Bölgemizdeki krizler ve çatışmalar, Kuzey Irak ve Suriye\'de atılmakta olan yeni adımlarla daha da içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Kuzey Irak\'taki Bölgesel Yönetimin referandum kararı, ülkenin içinden geçtiği durum göz önüne alındığında buram buram fırsatçılık kokan bir girişimdir\" dedi.

Erdoğan, \"Bu bölgeyi sadece tek bir grubun kontrolü altına almaya çalışması, orada uzun yıllar sürecek yeni çatışmaların, yeni acıların, yeni zulümlerin, yeni katliamların habercisi olmaktan öte bir anlam taşımayacaktır. Kontrolleri altına aldıkları gücü ve imkanları, diğer gruplarla paylaşma konusunda hiç de iyi bir imtihan vermeyen mevcut yönetime olan güvensizlik sözde bağımsızlık ilanı sonrası çok daha artacaktır\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: \"Kimse bizden sınırlarımızın hemen yanı başında, 350 kilometre, yeni bir kriz ve çatışma alanı oluşmasına göz yummamızı bekleyemez. Bu konudaki tavrımız açıktır. Buna rağmen yapılan ve Irak\'taki cari hukuka da uygun olmayan referandumun, sonucuna bakmaksızın yok hükmünde kabul ediyoruz, gayrimeşrudur diyoruz\" ifadesini kullandı.

\"SADECE BİR ŞAHSIN VEYA AŞİRETİNİN HAYAT ALANI DEĞİLDİR\"

Erdoğan, \"Irak\'ın hem toplum hem de ülke olarak birliğe beraberliğe bütünleşmeye her zamankinden daha çok ihtiyacı bulunduğu bir dönemde, ayrılık yönünde adımlar atılması asla kabul edilemez. Kuzey Irak\'taki Kürt kardeşlerimizin haklarına, hukuklarına güvenliklerine müreffeh bir hayat taleplerine sonuna kadar saygımız vardır. Nitekim bu yöndeki çabalarında daima Kuzey Irak yönetiminin yanında olduk. Sıkıntılı zamanlarında kimse onların yanında olmadığı dönemde kendilerine gerekli hizmeti desteği vererek, onları ayakta tuttuk. Ancak bizim aynı zamanda Irak\'ta Arap kardeşlerimiz de var. Türkmen kardeşlerimiz var. Ezidiler, Keldaniler, Süryaniler var. Onların da haklarına bizim saygımız var. Kuzey Irak tüm bu halkların ortak hayat alanıdır. Sadece bir şahsın veya aşiretinin hayat alanı değildir. Bunun böyle bilinmesi lazım\" dedi.

\"VANAYI KAPATTIĞIMIZ ANDA O İŞ DE BİTTİ\"

\"Şu anda bir şeyin bilinmesini özellikle istiyorum. Siyasi olarak, ekonomik olarak, ticari olarak, güvenlik noktasında bütün adımları atıyoruz, atacağız\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Silopi\'de boşuna şu anda Silahlı Kuvvetler orada gerekli adımları atmadı. Taviz yok. Şu anda İran, aynı durumda. Aynı zamanda Hava Kuvvetlerimiz aynı durumda ve sınırlarda sadece Irak tarafına geçişe müsaade var, bu hafta içerisinde diğer tedbirleri de hemen açıklayacağız ve o adımlar da atılacak. Artık giriş-çıkış, bunlar da kapatılacak. Farklı tedbirlerimiz var, ayrı. Onları da ayrıca devreye sokacağız ve bütün bunlarla birlikte bundan sonra Kuzey Irak Yerel Yönetimi, bakalım petrolünü hangi kanallarla nereye akıtacak veya nereye satacak? Vana bizde. Vanayı kapattığımız anda o iş de bitti\" dedi.

\"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ\"

\"Bir gece ansızın gelebiliriz\" diyen Erdoğan, \"Cumhurbaşkanı Erdoğan: \"Biz adımlarımızı kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğiz ve Kuzey Irak Yerel Yönetiminin bir defa bu adımdan geri adım atması şart. Olmazsa olmaz. Federal devlet, zaten kesinlikle kabul etmiyor. Meclis, aynı şekilde kabul etmiyor. Tabii aynı şekilde Suriye\'de de bir veya birden fazla terör devleti kurulmasına izin vermeyeceğiz. Öyle Kuzey Suriye\'de PYD, YPG, oralarda devlet kuracaklarmış... Bunların hepsi onlar için kuru bir rüya\" ifadesini kullandı.

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