Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Irak ve Suriye'de düzenlediği hava harekatlarına tepki gösteren ülkelere cevaben, operasyonların devam edeceği mesajını verdi.

İstanbul'da TÜMSİAD (Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği) Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan, "Vakti saati geldiğinde ne yapacağımızı biz gayet iyi biliriz. Bir gece ansızın gelebiliriz" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 25 Nisan'da Irak'ın Şengal (Sincar) ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı bölgelerine hava harekatı düzenlemişti.

Erdoğan, Suriye ve Irak'ta IŞİD ile tek gerçek mücadeleyi veren ülkenin de Türkiye olduğunu ifade etti ve "Yani biz koskoca Amerika, bu kadar koalisyon güçleri ve Türkiye, biz el ele verelim, Rakka'yı DEAŞ'a mezar ederiz. Bunlar kendilerine kaçacak delik ararlar. Aynı şekilde Musul, aynı şekilde El Ambar, buralarda da bu mücadeleyi sürdürelim. Eğer bunu Irak'ta kendi hallerine bırakacak olursak sürekli kurban vermeye devam ederiz" dedi.

Telafer ve Sincar'a düzenlenen operasyonlarda "201-220 terörist"in öldürüldüğünü söyleyen Erdoğan, "İşte Telafer, işte Sincar, ne oldu, baktık ki olmuyor Sincar'a bir operasyon. [...] Niye? Bu milletle oyun oynanmaz. Herkes bunu görecek. Dolayısıyla vakti saati geldiğinde ne yapacağımızı biz gayet iyi biliriz" dedi.

TSK'dan hava harekatına yönelik yapılan açıklamada PKK'ya yönelik hedeflerin vurulduğunu belirtilmişti.

Rusya ve ABD ise Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki hava operasyonuna tepki göstermişti. ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri operasyona yönelik olarak kendilerine "bir saatten az süre önce" kendilerine haber verildiğini belirtmiş, Rusya da "hava saldırıları kabul edilemez" açıklamasını yapmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri bu sabah yaptığı açıklamada Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

Sinat-Haftanin bölgesine düzenlendiği belirtilen operasyonda TSK'nın açıklamasına göre "eylem hazırlığındaki 14 bölücü terör örgütü mensubu" öldürüldü.

Öte yandan Türkiye ordusu ile Suriye'deki silahlı Kürt gücü Halk Savunma Birlikleri'nin(YPG) birkaç gündür çatıştığı haberleri üzerine, ABD Türkiye-Suriye sınırının Darbasiyah çevresine zırhlı araç ve asker gönderdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı sınır birlikleri ile YPG arasıda Mardin'in Suriye sınırındaki Kızıltepe İlçesi'nin karşısında bulunan Darbasiyah (Salkım) köyünde çatışma çıktığı belirtilmişti.

Reuters'a konuşan YPG'li yetkililer, ABD askerlerinin bölgedeki durumu gözlemlemek üzere konuşlandırıldığını iddia etti.