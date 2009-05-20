Erdoğan: Bir dönem sonra bırakıyorum

Başbakan Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen toplantıda gençlik temsilcilerine seslendi. Erdoğan, 'Bir dönem sonra artık milletvekili olmayacağım" dedi.





Erdoğan 25 yaşında milletvekilliği savunurken, 25-30 yaş arasındaki gençliğin TBMM’de yer alması gerektiğini söyledi. Erdoğan şöyle konuştu:



"Büyük düşünün. Büyük düşünürseniz kazancınız da büyük olacaktır. Sizlerin hayalleri hedefleri bu ülkenin geleceği çok önemlidir.

Sizlere sadece gelecek için değil bugün için de güveniyoruz.

25 yaşında milletvekilliği gündeme geldiğinde bizi eleştirdiler. 25 – 30 yaş arasındaki gençliğin Meclis'te olması gerekiyor.



Bizim tüzüğümüzde 3 dönem milletvekilliği var. Benim 1 dönemim kaldı. Ondan sonra bırakmak zorundayım.

Genel Başkanlık için de süre 5 dönemdir. Herkes bırakmayı bilecek."







