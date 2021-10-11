Erdoğan, iki yeni düzenlemeyi duyurdu: Türkiye'de mesleki eğitimi yeni bir evreye taşıyacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de Mesleki Eğitimde Bin Okul Projesi töreninde konuştu. Konuşmasının başında Afyonkarahisar'da yaşanan servis aracı kazasında yaşamını yitiren beş öğrenci için rahmet dileyen Erdoğan, Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir gerçekleştirilemeyen yüz yüze eğitimin eylül ayında yeniden başladığını hatırlattı.

Erdoğan, "Yaklaşık 1 buçuk yıl aradan sonra öğretmenlerimizi öğrencileriyle kavuşturmanın sevincini yaşadık. 81 vilayetimizin tamamında eğitim öğretinin her seviyesinde yüz yüze eğitime başlamış olduk. Bugün 5. haftasını geride bırakan eğitim faaliyetimiz başarıyla devam ediyor. Velilerimizin ve okul aile birliklerimizin de yüz yüze eğitiminin sürdürülebilmesi için gayret gösterdiğini görüyoruz. Bu işbirliği ruhundan biz de büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.

"Bir dönem evlatlarımız arasında öz-üvey ayrımı yapan politikaların izleri tamamen silinmiştir"

"Mesleki eğitimi güçlendirmek gayesiyle hayata geçirdiğimiz projeyle belirlenen okullara bir yılda 1 milyar lira yatırım yaptık" diyen Erdoğan, sözlerinin devamında da şunları kaydetti:

"Bir dönem evlatlarımız arasında öz-üvey ayrımı yapan politikaların izleri tamamen silinmiştir. Ülkemizde artık herhangi bir okul türüyle ötekileştirme, ayrımcılık veya adaletsizlik yoktu. Hangi lisede okursa okusun devletimizin nazarında evlatlarımızın tamamı eşittir, aynı hak ve imkânlara sahiptir. Eğitimde eşitlik ve adaleti tüm yönleriyle tesis etmek hükümetimizin öncelikli meselesi olmayı sürdürecektir. Biz eğitimde günü kurtarmanın değil istikbalimizi garanti altına almanın derdindeyiz."

Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması

"Öğretmenlerimizi de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözmeyi planlıyoruz" diyen Erdoğan öğretmen ve öğrencilere şöyle seslendi:

"Öğretmenlerimizden tek talebimiz öğrencilerimizi büyük ve güçlü Türkiye vizyonuyla özgüven sahibi bireyler olarak yetiştirmeleri; onları sadece bugüne değil yarına da en donanımlı şekilde hazırlamalarıdır. Bu gençler sizlerin eseri olacak. Yarınları 2053-2071 biz bu gençlerimizle inşa edeceğiz. Öğrencilerimizden de beklentimiz devletimizin, aileleri ve hocalarının kendileri için yaptıkları fedakârlıkları bilinciyle derslerine yoğunlaşmalarıdır."

Mesleki eğitime ilişkin iki yeni düzenleme

Erdoğan, mesleki eğitime ilişkin şu müjdeleri paylaştı:

"Kapasitenin daha fazla artırılması ve genç işsizlik oranının düşürülmesi için iki yeni düzenleme yapıyoruz. Bunlardan birincisi mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilerin dört yıl boyunca aldıkları ücretlerin işveren üzerindeki yükünü tamamen kaldırmaktır. Bu yükü devlet olarak biz üstleniyoruz. Böylece iş gücü piyasamızın güçlenmesi için işverenlerimize önemli bir destek sunuyoruz. İkinci olarak mesleki eğitim merkezlerimizin son sınıfına kalfa olarak devam eden öğrencilerimizin ücretlerini de iyileştiriyoruz. Artık kalfalar son sene asgari ücretin üçte biri kadar değil yarısı kadar ücret alacaklar. Her iki hedefle ilgili olarak mesleki eğitim kanununda gerekli düzenlemeleri kısa sürece yapacağız."

Milli Eğitim Bakanlığı ile Turkcell ortaklığı

Erdoğan sözlerinin devamında da şunları kaydetti:

"Diğer yandan lise ve üniversite mezunu gençlerimize istedikleri bir alandaki mesleki eğitim merkezi programını kısa sürede tamamlama ve iş gücü piyasasına süratle geçme imkanı getiriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız gereken çalışmaları tamamladı. Böylece gençlerimiz eğitim sürecinde ücret de alarak 6-7 ay gibi kısa süreli tamamlama programlarına devam edecektir. Bunun ilk uygulaması önümüzdeki günlerce MEB ile Turkcell tarafından başlatılacaktır. program kapsamında üniversite mezunlarına 6 aylık eğitim verilecek ve eğitim sonunda başarılı olanlar Turkcell'de istihdam edilecektir."