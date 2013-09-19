Erdoğan: Binlerce insan sular altında kalabilir

Başbakan Tayyip Erdoğan, Suriye sınırında meydana gelen patlamaya ilişkin bir değerlendirme yaptı. Saldırının Türkiye'ye yönelik olmadığını söyleyen Erdoğan,"Yapılabilecek her türlü yanlışa karşı Türkiye bütün imkanlarıyla hazırdır" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Victor Ponta ile görüştü. Sonrasında ise basın açıklaması yaptı. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Yapılabilecek her şeye Türkiye hazır

Suriye’nin içerisinde gerek kuzeyinde gerek diğer bölgelerinde bu tür olayları beklemek mümkün. Fırat üzerindeki barajda atılan bombalar nedeniyle baraj gövdesinde tehlikeler oluştuğu, binlerce insanın sular altında kalabileceğine dair bize gelen bilgiler var. Suriye’deki zalim rejimin attığı adımlar var. Suriye’de bunlar artık rutin hadiseler haline geldi. Yapılabilecek her şeye Türkiye hazırdır.

Suriye tezkeresi için çalışmalar yapılıyor

Yeni tezkere aynısı olabilir. Bazı değişikliklere bağlı olarak da bu tezkere gelebilir. Tezkere üzerinde çalışmalar yapılıyor. Bize gelecek. Biz de üzerinde gereken çalışmayı yapacağız. Sonra TBMM’ye sunacağız.

Dünya kupası elemeleri

Romanya’nın önünde bir Estonya ve Andorra maçı var. Bizim önümüzde ise bir Estonya ve Hollanda maçı var. Romanya çok daha şanslı bir tablo içinde gibi görünüyor. Biz şüphesiz ki, gitme arzusu içindeyiz. Türkiye ve Romanya’nın ikide iki başarması gerekiyor. Bu neticeler son maçtan sonra ortaya çıkacak. Ama ben Romanya’nın başarmasından da memnuniyet duyarım. Kendisinin de benzer temennisi nezaketinden dolayıdır. Temenni ederim ki nezaket kazansın.