-ERDOĞAN BİNGAZİLİLERE SESLENDİ ANKARA (A.A) - 07.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bingazililere de seslenerek "''Kardeş Türkiye halkı, hak ve özgürlük çağrınızı yüreğinin derinliklerinde hissetmekte, yaşadığınız sıkıntıların son bulması ve taleplerinizin süreçlere yansıması için büyük bir duyarlılık sergilemektedir" dedi. Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Libya'daki son gelişmeleri değerlendirdi. Başbakan Erdoğan, Misrata'daki yoğun çatışmalar sonucunda yaralanan Libyalıları tedavi etmek amacıyla hastane gemisine çevrilen Ankara Feribotunu gönderdiklerini anımsatarak, şunları söyledi: ''Bingazi'ye uğrayıp, oradaki yaralıları da alan gemimiz, 321'i yaralı olmak üzere toplam 475 kişiyi İzmir Çeşme Limanı'na getirdi. Bu operasyonu, hiç kimsenin kolaylıkla göze alamayacağı şartlarda, büyük güvenlik risklerini alarak, askeri ve sivil unsurlarımızı kullanarak gerçekleştirdik. Yaralıların tedavisini halen hastanelerimizde sürdürüyoruz. Onların tamamı sağlığına kavuşana kadar bizim misafirimiz olarak ülkemizde kalacaktır. Bu yardım operasyonlarına bundan sonra da devam edeceğiz.'' Türkiye olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Libya konusunda aldığı ve 1970 ve 1973 sayılı kararların uygulanmasına tam destek verdiklerini belirten Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Bu çerçevede, NATO harekatının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları tarafından belirlenen ve NATO Konseyi tarafından uzlaşmayla kabul edilen görev yönergesi çerçevesinde etkin bir şekilde yürütülmesini istiyoruz. Diğer taraftan, bu harekatın silah ambargosunun uygulanması ve Libya halkına insani yardım sağlanması boyutlarına aktif olarak katılıyoruz. Libya'da gerçek bir ateşkesin sağlanmasının ardından anayasal demokrasi hedefi doğrultusunda siyasi değişim süreci ivedilikle başlatılmalıdır. Halkın meşru beklenti ve taleplerini karşılayacak bir siyasi sürecin başlatılması, Libya'nın geleceği için büyük önem taşımaktadır. Bu süreçten Libya halkının en az zarar görecek şekilde çıkması, Türkiye olarak bizim yegane temennimizdir.'' -''....NOT EDİYORUZ''- ''Bingazili kardeşlerime seslenmek istiyorum'' diyen Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Kardeş Türkiye halkı, hak ve özgürlük çağrınızı yüreğinin derinliklerinde hissetmekte, yaşadığınız sıkıntıların son bulması ve taleplerinizin süreçlere yansıması için büyük bir duyarlılık sergilemektedir. Başından itibaren hakkını, hukukunu isteyen insanlara karşı yapılan müdahaleleri bizler şiddetle eleştirdik, maruz kaldığınız zorlukların aşılması için samimi bir gayret içinde olduk. Bundan sonra da haklı taleplerinizi desteklemeye, maruz kaldığınız yanlışlıkları engellemek için çaba göstermeye devam edeceğiz. Bölgede yaşanan insanlık dramlarına seyirci kalan ve demokrasiyi Libya halkına çok gören bir kısım güç odaklarının bugün hakkı ve hukuku savunan Türkiye'ye karşı karalama kampanyaları başlatması üzüntü vericidir. Bu karalama kampanyalarının ardında hangi odakların olduğunu biliyoruz, dikkatle izliyoruz ve bunları da not ediyoruz. Sizlerin de Türk kardeşlerinize yönelik maksatlı propaganda faaliyetlerine prim vermeyeceğinize yürekten inanıyorum.'' -''öMER MUHTAR’IN RUH UNU ŞAD EDECEK ŞEKİLDE...''- Başbakan Erdoğan, ''Özellikle NATO harekatını engellemeye veya görev yönergesini kısıtlamaya çalıştığımız şeklindeki asılsız iddiaların, maksatlı şekilde üretilen kara propaganda yalanları olduğunu vurgulamak istiyorum. Bunu özellikle ifade ediyorum. Bilin ki Türk halkı her zaman hakkın ve haklının yanındadır, yanında olacaktır'' diye konuştu. Trabluslulara da seslenen Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Türkiye, Libya’da yaşanan olumsuzlukların bir an önce son bularak iç barışın sağlanmasına, birlik ve beraberliğin tesis edilmesine büyük önem vermektedir. Libya’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği mutlaka korunmalıdır. Akan kardeş kanının durması için özellikle sizlerin tavrı önem taşımaktadır. İnanıyorum ki medeniyet değerlerimizden aldığınız ilhamla bu olumsuz gidişata dur diyeceksiniz. Trabluslu, Bingazili, Misratalı, Tobruklu, Ecdebiyeli, Zintanlı, Zaviyeli, Sebhalı, Bregalı kardeşlerimden rica ediyorum. Bizim de büyük değer verdiğimiz Libya'nın sembol şahsiyeti Ömer Muhtar’ın ruhunu şad edecek şekilde bir ve beraber olun.'' -LİBYA YÖNETİMİNE- Libya yönetimine de seslenen Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Başından beri bizzat söylediğim üzere, tarihi bir sorumluluk üstlenerek, halkın özgür iradesiyle yöneticilerini seçeceği anayasal demokrasiye geçiş sürecinin önünü lütfen açın. Kendi halkınızın ve uluslararası toplumun çağrılarına olumlu karşılık vermeniz, ülkenizin selameti açısından hayati derecede önemlidir. Yapılan çağrılara ivedilikle kulak verin ve gereken adımları atın.''