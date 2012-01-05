-Erdoğan, Biden ile telefonla görüştü ANKARA (A.A) - 05.01.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiği bildirildi. Edinilen bilgiye göre, görüşmede ABD askerlerinin Irak'tan çekilmesinin ardından bu ülkede yaşanan son gelişmeler ele alındı. Görüşmede Başbakan Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Biden'in Irak'taki mevcut kaos ortamının kaygı verici olduğuna değindikleri belirtildi. Başbakan Erdoğan'ın Irak'ta demokrasi kültüründen uzaklaşılması durumunda bu ülkenin toprak bütünlüğü barış ve istikrarı için geçmişte sarf edilmiş çabaların anlamsız hale geleceğine dikkati çektiği kaydedildi. Görüşmede ayrıca otoriter ve mezhepçi politikaların Irak'a asla yarar sağlamayacağına da işaret edildiği bildirildi. Başbakan Erdoğan ve Biden'in Irak'taki gelişmelerle ilgili olarak Türkiye ve ABD'nin önümüzdeki süreçte de sürekli dialog ve istişare içinde olmasında fayda gördüklerini belirttikleri vurgulandı.