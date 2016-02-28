Erdoğan, Beştepe Muhtarı'nı Saray'a çağırmamış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar 21 kez gerçekleştirdiği muhtar toplantıları, kamuoyunda çokça tartışıldı. Sosyal medyada yer alan eleştirilere bu toplantılarda yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizle görüşmemizi çekemiyorlar" dedi. Ancak Saray'ın yer aldığı Beştepe Mahallesi'nin muhtarı Hatice İzmirli'nin bu toplantıların hiçbirine çağrılmadığı ortaya çıktı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'e konuşan Hatice İzmirli, "Erdoğan'ın Kısıklı'daki muhtarı bile toplantıya geldi. Davet edilirsek gideriz, sorunları anlatırız" dedi.

Hatice İzmirli, "Neden davet edilmediğimi ben de bilmiyorum" diye konuştu.

İzmirli, saray yapılmasının, bölgedeki emlak fiyatlarını uçurduğunu da ifade etti.